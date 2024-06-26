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聯合報系獲國家環境教育獎 彭啓明：每位獲獎人都是環境部長

聯合報／ 記者邱怡瑄 ／台北即時報導
第九屆「國家環境教育獎」今（26）日舉行，聯合報系獲民營事業組優等獎，由環境部部長彭啓明（左）頒贈，聯合報系永續長羅國俊（右）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
第九屆「國家環境教育獎」今（26）日舉行，聯合報系獲民營事業組優等獎，由環境部部長彭啓明（左）頒贈，聯合報系永續長羅國俊（右）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影

台灣環境教育界最高榮耀的「國家環境教育獎」今（26）日舉行第九屆頒獎典禮。聯合報系獲民營事業組優等獎，是本次唯一獲獎的媒體。環境部部長彭啓明表示，今天每位得獎者都是他的環境部長，只要做得好，他都願意到各地站台。

彭啓明說，未來會推動「環保新文化運動」，環保靠規定推動，效果不是很好，「要靠文化傳播、價值建立，才能落實」。

本屆「國家環境教育獎」呈現台灣環境教育的多元面貌。如「機關（構）組」特優「蘭陽博物館」結合60個博物館家族，推動「宜蘭就是一座博物館」理念，開啟地方博物館交流，並製作podcast推廣環境教育。「民營事業組」特優「和平工業港公司」積極推動港區內珊瑚復育，和平港也是台灣首座取得環境教育設施場所認證的港口。佛光山寺獲得「團體組」特優。

除了團體協力，個人的力量也不小。「個人組」評審委員召集人、荒野保護協會榮譽理事長林耀國指出，有企業董事長遠赴重洋拍攝極地紀錄片，也有在地方推動環保教育的熱血公務員，獲獎者背景大不相同，「都展現對這塊土地的深情厚愛」。

聯合報系獲民營事業組優等獎，是唯一獲獎媒體。聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報連續三年前往聯合國氣候峰會採訪，也持續推出「不義之材」、「都市在發燒」等環境報導，「唯有社會大眾建立正確且進步的永續思維，才能要求政府提出永續的政策」。

除了用報導和評論深耕永續，聯合報系教育事業部長期在中小學推動環境教育，汐止總部大樓則裝設太陽能板、推動節水、節電等一系列環保措施。「媒體不只坐而言，也要起而行。」羅國俊說。聯合報系也在2021年設立台灣媒體業第一位「永續長」，展現全報系投入永續的決心。

國家環境教育獎分機關（構）、民營事業、學校、個人、團體及社區六大項，先通過縣市初選，再經過評審委員兩次實地訪查，最終36個單位及個人脫穎而出，獲得特優及優等獎項。六組特優分別由「蘭陽博物館」、「和平工業港公司」、「宜蘭縣岳明國民中小學」、「新竹市政府產業發展處副處長洪明仕」、「佛光山寺」、「嘉義縣好美社區」獲獎。

第9屆國家環境教育獎獲獎名單，請見下方表格，或：https://eeis.moenv.gov.tw/eeaward/download.html

第九屆「國家環境教育獎」今（26）日於環境部舉行頒獎典禮，聯合報系獲民營事業組優等獎，環境部部長彭啓明與評審及獲獎單位合影，聯合報系永續長羅國俊（第二排右五）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
第九屆「國家環境教育獎」今（26）日於環境部舉行頒獎典禮，聯合報系獲民營事業組優等獎，環境部部長彭啓明與評審及獲獎單位合影，聯合報系永續長羅國俊（第二排右五）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
第九屆「國家環境教育獎」今（26）日於環境部舉行頒獎典禮，聯合報系獲民營事業組優等獎，環境部部長彭啓明（中）與聯合報系永續長羅國俊（左三）等獲獎者合影。記者蔡宗儒／攝影
第九屆「國家環境教育獎」今（26）日於環境部舉行頒獎典禮，聯合報系獲民營事業組優等獎，環境部部長彭啓明（中）與聯合報系永續長羅國俊（左三）等獲獎者合影。記者蔡宗儒／攝影
第9屆國家環境教育獎獲獎名單。圖片來源／環境部
第9屆國家環境教育獎獲獎名單。圖片來源／環境部

博物館 彭啓明 永續

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