超頂美食「嫩骨飯」台南人才懂！ 她上大學發現：各地同學竟都不知

台南身為美食聖地，除了牛肉湯遠近馳名，還有外地人都不知的美味？一名台南科技大學女學生，從小就吃傳統美食「嫩骨飯」，上了大學才發現外地同學幾乎沒聽過。這餐點在台南街頭不少家，甚至有知名老店，當地人熱愛到每周必吃。不過，排隊人潮太多，女大生只敢「間接曝光」店名，就怕老饕們吃不到會跳腳。

該名女大生於Dcard以「只有台南人才熟的嫩骨飯」為題發文表示，她是土生土長的台南人，以為自己常吃的「嫩骨飯」是大家都知道的餐點，直到上了大學後，身邊同學來自各地，「他們居然都不知道什麼是嫩骨飯！」

台南多家「嫩骨飯」之中，她分享一家從小吃到大的，大讚「這家最頂！」，雖然近期店面換了地方，但生意照樣好，內用便當可選3樣菜，必點招牌的「沙茶高麗菜」，特別推薦「要加很多湯汁跟半熟荷包蛋」，每次帶朋友去吃，幾乎全都上癮。

網友紛紛敲碗求問店名，不過女大生直言「現在已經很難排了」，怕曝光後會惹怒其他老顧客，只願透露「爬一下留言有人猜到了！而且現在嫩骨飯剩這家最長青好吃」，她都抓時間大約下午1點半去，幸運的話比較不用排隊。

其他台南網友也說「從小吃到大，到現在每個禮拜還是一定要吃一次」、「以前我媽還會不定時，幫我宅配寄到北部給我，就怕我餓到」、「對欸，其他地方好像都沒看到嫩骨飯」，台北網友則回應「這在台北叫軟骨飯」。

曾經有人分享其他台南老字號店家口感，「在台北沒聽過軟骨飯這種東西，印象中的軟骨是脆脆硬硬的」，吃了才知道「軟骨燉的像牛筋一樣，有夠軟嫩」。