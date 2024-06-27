台灣13%成年人受糖尿病之苦…AI健康照護可控管慢性病？

AI從幕後走到幕前，百工百業醞釀掀起革命改變。醫療方面，健保署近來攜手Google推動糖尿病疾病風險AI模型，目標是擴展其他慢性病管理；國衛院也與華碩合作，建構生醫AI超級電腦台版「國衛一號」。展望未來醫療趨勢，看來絢麗奪目，但要擁抱、駕馭AI，躍升真正的智慧醫療，醫界給出建言，要先跨過三個階段，克服多種挑戰，才有望讓醫療更為可親，整合全人健康照護。

全球型管理顧問公司麥肯錫公司報告，看好AI有翻轉醫療照護的潛力，分析指出智慧醫療將影響六大領域，包括慢性病管理、自主管理與疾病預防、疾病診斷、診斷分流、臨床決策支援與照護服務。

今年起，健保署將行之有年的「家醫計畫」升級為「大家醫計畫」，整合原糖尿病、初期慢性腎臟病等論質計酬計畫，讓病人在同一家院所就可接受完整醫療服務，更導入數位照顧模式，以利醫事人員客製化病人照護計畫。

國衛院也與華碩合作，建構生醫AI超級電腦台版「國衛一號」。華碩提供

健保署、Google齊力對抗糖尿病

健保署日前宣布，與Google展開5年期合作，啟動AI醫療照護研究計畫，首波以國內200萬名糖尿病患資料，建構疾病風險分級及預測模型。這也是Google台灣首次與國家層級在健康領域展開合作。

健保署擬運用Google AI開發客製化模型，模型成果獲醫生、研究人員認可後，有助主動管理第二型糖尿病，及早轉至醫療院所接受治療。此外，有了穿戴裝置連結至這些數位健康方案，能幫助醫生了解病患及其日常生活行為，提升患者的健康成效，減輕醫療體系壓力。

慢性病耗損醫療成本高，健保署長石崇良日前指出，糖尿病影響台灣逾13%的成年人口，每4位台灣人就有1位患高血壓，對台灣醫療保健系統，是相當沉重負擔。他也提及，這項合作是台灣首例，初期聚焦第二型糖尿病，這是台灣最常見、醫療成本最高的其中慢性病。

不過，外界擔憂有個資洩漏風險，健保署則強調採取「最高防護」，200萬糖尿病病患的資料處理為第一步，所有資料將先由健保署匿名原始資料後，變成次級資料才進入雲端運算，算完後回饋健保，進行個人化的資料處理。Google會為健保開創一個獨立的運算空間，當中只有健保資料，沒有其他資料整併進來，也沒有其他單位可以取得這些資料。健保署副署長龐一鳴補充，運算後產生風險預測模型的智慧財產屬於健保署。

健保署日前宣布，與Google展開5年期合作，啟動AI醫療照護研究計畫。取自健保署官網

醫界：AI健康照護鏈必須走過三階段

借助資通訊技術進步，醫療不再只是醫療，智慧醫療應運而生。談到未來智慧醫療趨勢，中華民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國指出，發展初略可分三階段，第一，目前應用最廣泛是以AI取代大規模重複行政工作或診斷，如影像判讀等，目前許多醫院的放射科、病理科、眼科都已使用，協助醫師篩檢數以萬計的醫療影像。

第二，AI使用情境將從「醫院」移回「家庭」，如遠距監測、AI示警系統、虛擬輔助等，透過專業合作，讓AI與臨床流程更緊密結合，醫院組織文化也將開始改變。第三，更多AI解決方案進入臨床應用，並輔助醫師診斷決策，最後融入健康照護鏈，從醫療教育、疾病診斷至大眾健康維護，無所不在。

不過，要讓醫療注入AI的DNA，仍有待解決的難題。他說，受限法規，現階段醫療數據取得困難；其次，目前針對智慧醫療，健保補助有限，醫院經營缺乏推廣誘因；第三，台灣ICT或積體電路產業雖相當發達，但目前投入相關領域意願仍偏低。

如何落實導入智慧醫療，陳相國建議，首先要盤點各階層健康照護層面痛點在何處，協助統整台灣可釋出資料庫、已落地可分享的智慧醫療模型有哪些，並找出生醫產業具競爭力項目，協助智慧醫療成為一種可負擔的落地政策。

他說，智慧醫療的數位基礎建設不可或缺，加上強化5G聯網，讓無線網路涵蓋偏遠地區，實現低延遲醫療應用，讓遠距長照、居家醫療不是夢。

另外，醫療資料庫要標準化，如推動全國電子病歷格式標準化、建立雲端生醫運算平台，以及建置資料庫，才能數據共享，形塑新藥研發重要的人體生物資料庫。

陳相國也提及，智慧醫療要有長期妥善可用政策，讓視訊診療盡快完善進入醫療與健保給付體系，醫療日常與健保政策相結合。最後，適當放寬通訊醫療、智慧醫療科技的法律限制，規範醫療行為。

（本文出自2024.06.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）