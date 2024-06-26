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蕭美琴勉勵環境教育獲獎人：創造兼顧經濟與環境的台灣

中央社／ 台北26日電

副總統蕭美琴今天接見環境教育獎得主表示，環境教育不僅是知識的傳授，更是要採取行動，每一位國民都要參與，政府會繼續不遺餘力發展環境教育，相信能創造一個兼顧經濟發展以及環境永續的台灣。

副總統蕭美琴下午在總統府接見第9屆國家環境教育獎獲獎者代表，副總統致詞時表示，恭喜所有獲獎單位與個人，謝謝他們長期對環境教育工作的投入與付出，大家的熱忱讓台灣在環境教育領域中不斷進步。

她並說，剛剛從門口進來，環境部長彭啟明告訴她，這些得獎者都是未來的環境部長，現場響起熱烈掌聲。

蕭副總統表示，環境教育是國家永續發展最重要的基礎，今天獲獎者都是這個領域的佼佼者，每一位都以實際行動展現對環境保護的承諾以及貢獻，她看到獲獎人在環境教育上的成果，不管在社區、在學校、在許多不同的角落，都有獲獎人的付出以及貢獻的果實。

她指出，各位獲獎者都是台灣邁向2050淨零轉型與永續發展的重要貢獻者，有些人在學校注入對環境議題的關注，透過結合地區及社區的環境教育，發揮社會影響力推廣淨零政策、文化以及食農教育；也有人傳遞原住民作物保種的精神以及創辦台灣文藝野菜學校等等，在各自專業、社區及崗位上投入環境教育，每一位的努力都非常珍貴。

副總統說，環境教育不僅是知識的傳授，更是要採取行動，每一位國民都要參與，從日常生活中的點點滴滴共同守護這個地球，政府也會繼續不遺餘力發展環境教育，讓每一個人都能在這塊美麗的土地上，享受清新的空氣，純淨的水源，以及健康的生活環境。

她相信在大家共同努力之下，能夠創造一個兼顧經濟發展以及環境永續的台灣，一起繼續努力、共同實現這個目標。

最後，她希望獲獎者優秀感人的事蹟，能夠激勵更多的民眾投入環境教育及環境保護的行列，環境要更好，教育也不能少。

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