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澎湖追風音樂燈光節8月登場 16組演唱會卡司曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2024澎湖追風音樂燈光節將在8月30日登場，今年以「攏來SING嗨風」為題，連續5個周五夜晚舉辦五大主題演唱會。記者周湘芸／攝影
2024澎湖追風音樂燈光節將在8月30日登場，今年以「攏來SING嗨風」為題，連續5個周五夜晚舉辦五大主題演唱會。記者周湘芸／攝影

2024澎湖追風音樂燈光節將在8月30日登場，今年以「攏來SING嗨風」為題，連續5個周五夜晚舉辦五大主題演唱會，邀請林宥嘉、韋禮安、周湯豪、告五人、盧廣仲、徐佳瑩等16組藝人輪番演出。另規劃8月30日至9月27日每日在舞台區辦理周間活動，盼帶動澎湖秋冬10萬人次觀光熱潮。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今舉辦2024澎湖追風音樂燈光節活動記者會，邀請創作唱跳男團U:NUS搶先唱，並公布卡司陣容包括怕胖團、高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、玖壹壹Ft.潤少、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、八三夭、U:NUS、W0LF(S)五堅情、告五人、Ozone、韋禮安、周湯豪共16組藝人。

澎管處表示，2024澎湖追風音樂燈光節今年共有5場次演唱會，包括8月30日追風開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜。另規劃於8月30日至9月27日每日在舞台區辦理周間活動，包含慶記KTV、追風電影院等，盼創造超越去年的盛況，帶動澎湖秋冬觀光熱潮。

澎管處處長洪志光表示，今年將延續熱潮繼續舉辦澎湖追風音樂燈光節，盼帶動10萬人次觀光人潮。另外，今年為提升澎湖秋冬兩季的觀光旅遊人潮，辦理「第九屆澎湖秋瘋季」系列觀光旅遊活動，期間串聯「澎湖四季旅遊」、「澎湖自行車跳島嘉年華」及「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，讓更多遊客在夏秋之際到澎湖遊玩。

澎管處也說，「第九屆澎湖秋瘋季」帶來兩大優惠，「觀光優惠護照」透過LINE官方帳號串聯在地商家，以食、宿、遊、購、行五大主題訴求，提供國內外遊客在澎湖觀光旅遊享受超值優惠。另針對5場演唱會規劃「迎風搖滾SING嗨風-VIP遊程」，結合旅行社推出專屬遊程，並可於演唱會VIP區享受搖滾視野第一排。

演唱會 澎湖 音樂

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