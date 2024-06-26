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農業部台灣館成食品展最大館 估營業額達1.5億元

中央社／ 台北26日電

農業部以「農縮台灣味．邁向全世界」為主題設計的「台灣館」今天開幕，參展2024台北國際食品展覽會。農業部次長胡忠一表示，全展最大館、有5大展區，估營業額達新台幣1.5億元。

農業部國際司今天在台北南港展覽館二館舉辦「2024年台北國際食品展覽會-台灣館」開幕式，開場即由胡忠一見證業者唐吉軻德的供應商，即日商MMY株式會社與台灣優良農產品發展協會簽署擴大通路銷售合作備忘錄，藉此擴大台灣農產品鏈結日本通路進軍日本市場。

胡忠一也說，這次的「台灣館」占本屆台北國際食品展覽會最大場地，共邀請92家國內有出口實績、質量皆有實力的業者參展，全館規劃成5大展區，包含農糧精品、水產品、畜禽產品、銀髮友善產品、農村好物等，以及「線上台灣館」，而後者及銀髮友善產品是本屆新增展區。

他估計，今天起開展4天，會有4萬、5萬人次入館看展採購，預計可創造營業額1.5億元以上；且今天與會還有歐洲、日本、加拿大等外國業者，歡迎買家也可上線採購，因為「線上台灣館」將提供1個月線上服務。

農業部國際司司長林麗芳說明，1.5億元是預計實體、線上參展規劃可拓增的出口產值。

胡忠一也宣布，獲准輸入日本的紅龍果，繼6月下旬少量試銷空運日本，7月2日將出口6公噸，今年共將輸日338公噸，以及金煌芒果明年可望准入日本；還有台灣毛豆在日本市占率已經第一，文心蘭在日本的市占率也突破9成，2016年迄今台灣出口日本水果的量增逾5倍。

國際司補充，台灣農產的出口實績還有鳳梨（今年4月准入）、荔枝出口紐西蘭，拓銷紐西蘭是從無到有，光是2023年外銷金額就約17.2萬美元，約新台幣528.8萬元。蝴蝶蘭、石斑魚銷售美國；去年初，生鮮豬肉出口菲律賓起，每月維持穩定出口一個貨櫃。

國際司說，2016年迄今，促成農產外銷金額成長超過2億美元，達到48.9億美元，約新台幣1523億元，增幅約4.68%。

日本 石斑 胡忠一 農業部

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