全台熱成紅番薯！高雄飆39.8度 氣象署針對17縣市發高溫示警

菜花的傳染力極強，有泌尿科醫師分享案列，近日一名10歲出頭的國小男學生，沒有發生過性行為，卻染上菜花，醫師詢問患者的日常作息後，推測是男童在電影院，接觸到前位客人留在坐椅上的體液時感染的。

2024-06-26 15:25