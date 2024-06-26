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全台熱成紅番薯！高雄飆39.8度 氣象署針對17縣市發高溫示警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署針對17縣市發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署針對17縣市發布高溫資訊。本報資料照片

天氣熱阿，全台熱成紅番薯。今天上午10時14分高雄燈塔測站測出39.8度高溫，中央氣象署下午14時38分針對全台17縣市發布高溫資訊(紅色)，屏東及台南、高雄都有飆38度高溫可能，呼籲民眾注意。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今日白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，恐36度。

高溫紅色燈號：屏東縣。高溫橙色38燈號：台南市、高雄市。高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

屏東縣 高溫

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14縣市亮高溫燈號 高雄旗津出現39.8度

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