近來救護車警鈴聲大作 南投新冠疫情今年確診達403人

新冠疫情似乎有捲土重來之勢，近期確診個案不斷攀升，救護車的警鈴聲此起彼落，南投縣各醫院均傳出住院病人增加；南投縣衛生局表示，今年以來全國累計Covid-19陽性確診人數破萬人，全縣確診個案達403人，累計重症人數393人，目前雖未發生病床滿床的現象，但各醫院醫療單位今日收到公文，克流感今天起恢復公費使用對象至家人及接觸者。

南投衛生局表示，端午節過後，台灣進入高溫悶熱的夏日季節，各地除登革熱外，Covid-19疫情也同時升溫，截至今日止，全國Coivd-19門急診就診人次2萬7829人次，今年累計確診人數1萬零307人，南投縣今年累計陽性確診人數達403人，僅Coivd-19疫情上周門急診單周就診人次1379人次，累計重症人數393人，相較前一周上升68.6%。

局長陳南松說，南投縣今日起擴大克流感公費藥劑使用對象及條件，6月26日起至7月31日止，針對「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，增加並放寬使用對象條件。

竹山東華醫院表示，從5月底、6月初以來，Covid-19病例確實有逐漸上升，尤其許多機構的就醫長者，也篩檢出陽性，目前約1成住院病患是Covid-19陽性病例，過去克流感開立處方的經驗，一般是用到1、2月，今年已經展延到4月底，如今又恢復再度放寬使用對象，並暫定期限到7月底，也顯現Covid-19等流感的疫情仍嚴重，院方也採隔離加強照顧，呼籲民眾進出醫院還是要戴口罩，避免互相傳染。