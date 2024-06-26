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中正一副分局長染肺炎鏈球菌 醫：年紀愈大死亡率越高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬日前在家中因為感染肺炎鏈球菌造成氣喘發作，甚至倒地送醫。送醫時已經沒有呼吸心跳，目前已經移除葉克膜，但仍在加護病房治療中。台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，年紀愈大感染肺炎鏈球菌的死亡率愈高，呼籲符合公費接種對象者應接種肺炎鏈球菌疫苗

現年52歲的林岳寬，23日晚上在家中昏倒送醫，經初步檢測為「肺炎鏈球菌」陽性造成急性氣喘發作，昨日檢測相關身體數值已有好轉，呼吸器、葉克膜使用都有調降，稍後抽血檢查如數值正常，昨日傍晚已移除葉克膜，後續將持續治療、追蹤體內氧氣狀況。

黃立民表示，可能是感冒以後併發症所致，為細菌性肺炎；肺部感染狀況嚴重者可能使用葉克膜治療。再者，考量肺炎鏈球菌抗藥性較高，如果感染者抵抗力較差或是為長者、有慢性病者死亡率較高。長者感染肺炎鏈球菌死亡率約1成，年紀越大死亡率越高，60至70歲民眾若感染，死亡率上看1至2成。

我國目前肺炎鏈球菌公費疫苗，提供65歲以上長者提供各1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）兩種；55至64歲則提供1劑PPV23。黃立民說，符合條件者應盡速接種疫苗。

台北市警中正第一分局副分局長林岳寬。記者翁至成／翻攝
台北市警中正第一分局副分局長林岳寬。記者翁至成／翻攝

死亡率 疫苗 肺炎

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