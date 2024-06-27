放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

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聯合新聞網／ 綜合報導
夏天常需要用到保冷袋來維持食品溫度。圖／Ingimage
夏天常需要用到保冷袋來維持食品溫度。圖／Ingimage

現在天氣炎熱，平時在外購買冷藏、冷凍食品，總會擔心是不是還沒到家，就可能在半路上融化了。許多人為了防止這樣的狀況，就會利用保冷袋來減緩退冰速度。最近還有日本業者發現，若是多套幾層保冷袋，防止解凍的效果更好。

根據日本媒體「grape」報導，位於靜岡縣的甜點店「ケーキ屋 ショコラファン」近來在官方X上分享，若是多套幾層保冷袋，保冷效果就會呈倍數提升，讓人更不需要擔心東西的溫度變化。

該店家在室外溫度29度下進行實驗，過程中將保冷劑放入不同層的保冷袋中，看保冷劑多久會融化變軟。結果發現只有一層時，保冷劑在1小時左右就融化了，但如果套了兩層，就會延後至2小時才融化。若是套了三層保冷袋，則可以維持到4小時以上，而要是套上四層，則是過了長達9小時後，依然保持原有溫度。

許多網友紛紛表示「感謝情報！今年夏天就這麼辦」、「像是俄羅斯娃娃一樣」、「常常去買冷凍炒飯，夏天時就會很困擾，趕快來試試」、「家裡不知不覺間就累積了不少保冷袋，就來試試看吧」、「一直很煩惱兒子的便當怎麼辦，這資訊太棒了」、「希望能更多一點這種知識」。

冷凍食品

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