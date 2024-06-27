放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了
現在天氣炎熱，平時在外購買冷藏、冷凍食品，總會擔心是不是還沒到家，就可能在半路上融化了。許多人為了防止這樣的狀況，就會利用保冷袋來減緩退冰速度。最近還有日本業者發現，若是多套幾層保冷袋，防止解凍的效果更好。
根據日本媒體「grape」報導，位於靜岡縣的甜點店「ケーキ屋 ショコラファン」近來在官方X上分享，若是多套幾層保冷袋，保冷效果就會呈倍數提升，讓人更不需要擔心東西的溫度變化。
該店家在室外溫度29度下進行實驗，過程中將保冷劑放入不同層的保冷袋中，看保冷劑多久會融化變軟。結果發現只有一層時，保冷劑在1小時左右就融化了，但如果套了兩層，就會延後至2小時才融化。若是套了三層保冷袋，則可以維持到4小時以上，而要是套上四層，則是過了長達9小時後，依然保持原有溫度。
特に役に立たないかもしれない話なんだけど、保冷バッグ重ねて使うと保温性が２倍どころか３倍、いや５倍以上に跳ね上がるから入れるモノの大きさによっては重ねがけするのも手です。 pic.twitter.com/ROM5Lp5GHF— 🐟️ケーキ屋 ショコラファン🍰 (@chocolatfin1201) June 23, 2024
許多網友紛紛表示「感謝情報！今年夏天就這麼辦」、「像是俄羅斯娃娃一樣」、「常常去買冷凍炒飯，夏天時就會很困擾，趕快來試試」、「家裡不知不覺間就累積了不少保冷袋，就來試試看吧」、「一直很煩惱兒子的便當怎麼辦，這資訊太棒了」、「希望能更多一點這種知識」。
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