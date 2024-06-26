快訊

駐美代表處再爆霸凌 徐巧芯：要下屬整天呆坐沒開機電腦前

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

1周6天游泳又重訓5旬男照樣高血脂 醫揪問題在「菸癮」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台南市奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來。記者鄒尚謙／攝影
台南市奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來。記者鄒尚謙／攝影

慢性疾病的發生，往往來自生活習慣的累積。國健署提醒，慢性病的4大風險因子，包括吸菸、飲酒習慣、不健康飲食及身體活動不足。奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修分享，一名58歲男性，每周游泳、重訓6天，還有請私人教練，但依舊有高血脂問題，詢問日常生活習慣，發現是菸癮所致，經醫療團隊介入後，不僅成功戒菸，連戒菸後都沒出現復胖的症狀，更可以開始減少高血脂的藥物使用。

蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，因為高血脂問題持續就醫，但他每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來，體脂肪百分比檢測為24.8%，接近肥胖。

經過生活、飲食習慣的詢問後，發現原來劉大哥有「菸癮」。蔡孟修說，劉大哥平時聚餐多，菸癮也不小，一天要抽3到5支菸，聚餐又會跟朋友抽菸，菸癮相當大；因此醫療團隊從三方面下手，第一，是透過智慧手環介入監測，發現游泳雖是劉大哥喜愛的有氧運動，但強度、時間都不足，更有日常久坐的習慣。

第二，營養的飲食，因為劉大哥聚餐多，避不開聚餐但可以避開高油脂的料理，透過國健署「我的餐盤」衛教；最後則是「戒菸」，降低對尼古丁的依賴程度。

「2個月後劉大哥身體數據『該升的升、該降的降』。」蔡孟修表示，劉大哥的體重從72.3公斤降到70.9公斤；體脂肪重量從17.9公斤降至15.6公斤；體脂肪百分比從24.8%降至22%；肌肉重量則從50.3公斤上升到51.2公斤。

蔡孟修說，劉大哥戒菸後不但沒有復胖，反而還減重了，中間沒有增加任何一顆藥，但他已經開始等抽血追蹤報告，準備來減藥了，而他的太太也相當感動，表示多年來終於等到丈夫戒菸的一天。

蔡孟修表示，要病患配合醫療團隊的生活衛教建議，其實醫院同仁們也要以身作則，因此奇美醫院也設計「每天步行7000步」的活動，只要每個月達標20天，員工不但可以領取餐食補貼，最後還有大獎的抽獎活動，激勵員工將運動融入日常中，現在同仁們互相問候不僅是早安，而是「你走7000步了嗎？」

戒菸 生活習慣 脂肪

延伸閱讀

新冠疫情再起 國健署長吳昭軍：六成死亡率來自慢性病

塞納河可以游泳嗎？巴黎奧運的淨水工程挑戰

游泳／甫雙破全國紀錄 女泳將韓安齊有機會前進巴黎奧運

墾丁船帆石今插紅旗禁游泳戲水 清大22歲美籍交換生溺水不治

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。