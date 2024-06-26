小學生看電影竟染菜花 醫曝座位避免挑這裡：容易中鏢
菜花的傳染力極強，有泌尿科醫師分享案列，近日一名10歲出頭的國小男學生，沒有發生過性行為卻染上菜花，醫師詢問患者的日常作息後，推測是男童在電影院，接觸到前位客人留在坐椅上的體液時所感染的。
陳偉傑醫師、羅詩修醫師在節目《奕起聊健康》分享這起案例，該名小學生感到下體不適，於是到醫院檢查後發現，他感染了菜花，但由於沒有性行為，因此不知道感染途徑為何。
事後，小學生回憶起感染前，曾到過電影院看電影，醫師推測可能是前一位觀眾感染菜花，在電影放映時追求刺激，與伴侶互摸歡愉，但事後未做好環境清潔，意外導致小學生接觸液體，加上他沒有洗手，碰觸眼口鼻而中鏢。
對此陳偉傑表示，不只看電影可能會染上菜花，連泡湯和使用公廁都要注意。因此，他建議民眾泡溫泉前應確實清理湯池，盡量避免去環境較髒的地方，在公共場所也不要亂摸，事後一定要記得洗手，因為菜花病毒，即使噴酒精也不見得有用。
羅詩修也提醒，看電影可以選擇中、前排及大視聽室，因為「太後排的座位比較容易做壞事」，另外也可以選擇知名電影院，清潔工作會做得比較完善，較能避免中招。
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