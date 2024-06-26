威力彩今年最大獎5.34億元 高雄男趁等紅燈投注中頭獎

2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性，開獎當天騎摩托車找朋友路上等紅燈時，順手花了300元買了三注威力彩，就幸運中了頭獎，他也很大方捐出2600多萬元做公益。

謝志宏說，當期威力彩頭獎連九摃，頭獎累計5.34億元也是今年開出的最大獎。中獎人是一名貨車司機，年約50多歲、單身，是高雄在地人；他表示中獎後會繼續上班。

這名幸運兒當天騎摩托車到三民區找朋友，在一個路口等紅燈時，看到大豪發彩券行有一個類似得來速的窗口，由於他原本就有買彩券的習慣，因此利用空檔買了三注彩券。當晚開獎後，因為中獎人的朋友知道他有買彩券的習慣，就告訴他今晚威力彩頭獎開在三民區，問他是否有兌獎，他立刻利用台彩兌獎App，發現自己成了頭獎幸運兒。

謝志宏表示，中獎人為了妥善保存中獎彩券，找了防水夾鏈袋收藏中獎彩券，再放在皮包；等到一星期後，再將中獎彩券放床頭櫃旁邊，睡覺前看彩券在不在，等到開獎日後約兩星期， 才打台彩的兌獎專線進行領獎程序。

謝志宏說，中獎人前來兌獎，扣完稅後實領4.26億元，並表示要把扣完稅的的尾數捐出來做公益。謝志宏表示，他原本以為中獎人說的尾數是幾萬元，沒想到中獎人所說的尾數是2600多萬元，其中指定50萬元捐給某財團法人，其餘交由中信慈善基金協助行善。