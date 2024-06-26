流感公費藥劑重啟擴大使用 10月新冠、流感疫苗雙開打

4月底才結束的流感稱公費藥劑延長使用，因為流感進入流行期再次重啟。疾管署發言人曾淑慧指出，即日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施。另外，10月1日起將開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗施打等，預計再採購550萬劑新型新冠疫苗。

依疫情監測資料顯示，近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢且處流行期，近4周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。2023至2024年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡。

曾淑慧表示，考量流感重症病例數及流感住院人次仍多，再次擴大公費藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限，自即日起至7月31日止。

前一波公費藥劑擴大使用為自2022年12月開始，持續到今年4月底，長達17個月，追平先前2012年H7N9疫情公費用藥措施17個月的紀錄。曾淑慧說，先前因為疫情緩和有暫緩擴大使用，目前先擴大至7月底會再視狀況決定是否繼續延長。

另外，曾淑慧表示，面對新型新冠病毒預計再採購550萬劑疫苗，會針對JN.1、KP.2等變異株，將是廠商研發狀況採購。10月1日起開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗；11月1日再開放第二階段50至64歲成人接種流感疫苗，並開放6個月以上全民接種新冠疫苗。

11類公費對象包含：醫事及衛生防疫人員、65歲以上、55歲以上原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫的全國約4千家合約醫療機構，詳見疾管署全球資訊網（ https://www.cdc.gov.tw ）或透過疾管署「流感防治一網通」（ https://antiflu.cdc.gov.tw/ ）網頁查詢，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。

另外，目前新冠病毒也屬於流行期。曾淑慧說，由於本年流感可能與新冠共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用新冠家用快篩輔助檢測外，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。