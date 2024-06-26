快訊

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感公費藥劑重啟擴大使用 10月新冠、流感疫苗雙開打

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧指出，即日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施。另外，10月1日起將開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗施打等，預計再採購550萬劑新型新冠疫苗。本報資料照片
疾管署發言人曾淑慧指出，即日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施。另外，10月1日起將開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗施打等，預計再採購550萬劑新型新冠疫苗。本報資料照片

4月底才結束的流感稱公費藥劑延長使用，因為流感進入流行期再次重啟。疾管署發言人曾淑慧指出，即日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施。另外，10月1日起將開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗施打等，預計再採購550萬劑新型新冠疫苗。

疫情監測資料顯示，近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢且處流行期，近4周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。2023至2024年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡。

曾淑慧表示，考量流感重症病例數及流感住院人次仍多，再次擴大公費藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限，自即日起至7月31日止。

前一波公費藥劑擴大使用為自2022年12月開始，持續到今年4月底，長達17個月，追平先前2012年H7N9疫情公費用藥措施17個月的紀錄。曾淑慧說，先前因為疫情緩和有暫緩擴大使用，目前先擴大至7月底會再視狀況決定是否繼續延長。

另外，曾淑慧表示，面對新型新冠病毒預計再採購550萬劑疫苗，會針對JN.1、KP.2等變異株，將是廠商研發狀況採購。10月1日起開放11類公費對象接種流感、新冠疫苗；11月1日再開放第二階段50至64歲成人接種流感疫苗，並開放6個月以上全民接種新冠疫苗。

11類公費對象包含：醫事及衛生防疫人員、65歲以上、55歲以上原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫的全國約4千家合約醫療機構，詳見疾管署全球資訊網（　https://www.cdc.gov.tw　）或透過疾管署「流感防治一網通」（　https://antiflu.cdc.gov.tw/　）網頁查詢，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。

另外，目前新冠病毒也屬於流行期。曾淑慧說，由於本年流感可能與新冠共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用新冠家用快篩輔助檢測外，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

10月流感疫苗及新冠疫苗開打時程。圖／疾管署提供
10月流感疫苗及新冠疫苗開打時程。圖／疾管署提供

新冠疫苗 疫情 疾管署 類流感

延伸閱讀

抗病毒藥開立條件嚴…染疫老人難外出 機構怨等於無藥用

新冠疫情升溫…新北僅41萬人接種 XBB疫苗打氣低迷

高雄8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

新冠本土疫情7月估達高峰 疾管署：用藥庫存充足

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。