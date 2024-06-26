進口蛋爭議 中央畜產會未依採購法作業 農業部將追繳回368萬

國會改革法案今天生效，專案進口蛋成在野黨團的首起調查事項，經農業部致國會的「中央畜產會辦理111年度雞蛋進口查核報告」指出，進口鮮蛋的冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「政府採購法」，農業部可追繳回50%補助款，追回補助金額為368萬。

農業部表示，行政調查報告中指出，根據「採購法」規定，生鮮雞蛋並不適用該法，但其中冷藏倉儲租金及運費如未經過「採購法」程序，畜產會所獲補助不得超過採購金額半數以上，由於農業部在行政調查過程發現畜產會111年辦理雞蛋進口的冷藏倉儲租金和運費未依採購法辦理，屬於行政疏失，因此農業部會向畜產會主動追回超過50%的補助款項。

農業部計算，111年雞蛋緊急調度與產銷調節計畫中冷藏倉儲租金和運費原核定金額共約1460萬元，但實際核銷金額約723萬元，因此會向畜產會追回超過50%補助款項，共368.8萬元，除了追回補助款項外，也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。