快訊

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口蛋爭議 中央畜產會未依採購法作業 農業部將追繳回368萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部致立委的111年度雞蛋進口查核報告指出，雖生鮮農漁產品進口不適用「政府採購法」，但由於冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「採購法」，農業部將追繳回50%補助款。示意圖。本報資料照片
農業部致立委的111年度雞蛋進口查核報告指出，雖生鮮農漁產品進口不適用「政府採購法」，但由於冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「採購法」，農業部將追繳回50%補助款。示意圖。本報資料照片

國會改革法案今天生效，專案進口蛋成在野黨團的首起調查事項，經農業部致國會的「中央畜產會辦理111年度雞蛋進口查核報告」指出，進口鮮蛋的冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「政府採購法」，農業部可追繳回50%補助款，追回補助金額為368萬。

農業部表示，行政調查報告中指出，根據「採購法」規定，生鮮雞蛋並不適用該法，但其中冷藏倉儲租金及運費如未經過「採購法」程序，畜產會所獲補助不得超過採購金額半數以上，由於農業部在行政調查過程發現畜產會111年辦理雞蛋進口的冷藏倉儲租金和運費未依採購法辦理，屬於行政疏失，因此農業部會向畜產會主動追回超過50%的補助款項。

農業部計算，111年雞蛋緊急調度與產銷調節計畫中冷藏倉儲租金和運費原核定金額共約1460萬元，但實際核銷金額約723萬元，因此會向畜產會追回超過50%補助款項，共368.8萬元，除了追回補助款項外，也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。

畜產會 農業部 雞蛋

延伸閱讀

影／農業部次長稱不知超思雞蛋疑點 侯友宜：這無法對全國交代

進口蛋爭議…農業部認畜產會購蛋違反採購法 可追回倉儲運費50%補助款

【重磅快評】花了7億元 農業部不知超思、亮采啥關係?

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR…意識仍不清

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。