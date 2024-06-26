快訊

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

影／為永續環境盡力 聯合報獲頒國家環境教育獎優等獎

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
環境部長彭啟明（中）在「第9屆國家環境教育獎」頒獎典禮上頒獎給得獎的個人與團體。記者杜建重／攝影
環境部長彭啟明（中）在「第9屆國家環境教育獎」頒獎典禮上頒獎給得獎的個人與團體。記者杜建重／攝影

台灣環境教育界最受矚目的「第9屆國家環境教育獎」 今天上午在環境部舉行頒獎典禮，環境部長彭啟明在頒獎時特別感謝所有獲獎者對保護環境的付出與貢獻，並表示環境部除了會改善環境的汙染，也會透過環境教育來促使民眾更加關注環境問題，採取相關行動，環境部正積極推動淨零與綠色成長行動之時，有賴社會各界一起努力。

聯合報在本屆國家環境教育獎中獲得民營事業優等獎，這也是首位獲獎的台灣媒體，聯合報系永續工作室永續長羅國俊特別提到聯合報獲獎的因素，在於聯合報執行幾項對永續環境所做的改變，這其中包括第一點，就是聯合報特別重視環境方面議題的報導，尤其是國際重大趨勢，包括聯合國的氣候峰會，還有格陵蘭氣候變化的相關報導，我們在這一部分投入了很多的資源。

第二點是聯合報特別重視校園的環境教育，聯合報有一個教育事業部，在中小學紮根，對於永續環境的教育時間已經非常久，這一部份也得到評審們的肯定。第三點，聯合報除了報導之外，我們也在自己本身做了一些永續的改變，例如我們在聯合報汐止總部的三棟大樓都架設了太陽能板，此外，我們在節水節電與循環回收的相關工作，都得到了所有員工、同仁的支持與參與，由於這些因素，讓聯合報很榮幸獲得國家環境教育獎。

羅國俊表示，對聯合報來說，得獎不是最後的目的，最重要的，是藉由這些評審到聯合報總部來看環境的改變以及聯合報所做的事情，評審們同時也給予了我們很多寶貴的意見，聯合報會根據評審的建議，讓聯合報在永續環境上可以做得更好，而未來，聯合報以後會有更多永續的報導，也希望全國的民眾都經由媒體的報導，增加永續的觀念，讓更多永續的事情，從自身開始做起。

「第9屆國家環境教育獎」 上午在環境部舉行頒獎典禮，所有得獎者合影。記者杜建重／攝影
「第9屆國家環境教育獎」 上午在環境部舉行頒獎典禮，所有得獎者合影。記者杜建重／攝影
環境部長彭啟明（左）在「第9屆國家環境教育獎」頒獎典禮上，頒發優等獎給聯合報，由聯合報系永續工作室永續長羅國俊（右）代表領獎。記者杜建重／攝影
環境部長彭啟明（左）在「第9屆國家環境教育獎」頒獎典禮上，頒發優等獎給聯合報，由聯合報系永續工作室永續長羅國俊（右）代表領獎。記者杜建重／攝影

永續 環境部

延伸閱讀

能源路徑難減碳 彭啟明坦言：2030年前減量目標難達到

彭啟明視察震驚…竹東、新豐掩埋場暫置垃圾 將按步驟去化

突襲視察新竹垃圾山 彭啟明嘆：「很壯觀」累積壓力爆表

彭啟明就職滿月 今環境部成立綠色戰略辦公室

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。