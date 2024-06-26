影／為永續環境盡力 聯合報獲頒國家環境教育獎優等獎
台灣環境教育界最受矚目的「第9屆國家環境教育獎」 今天上午在環境部舉行頒獎典禮，環境部長彭啟明在頒獎時特別感謝所有獲獎者對保護環境的付出與貢獻，並表示環境部除了會改善環境的汙染，也會透過環境教育來促使民眾更加關注環境問題，採取相關行動，環境部正積極推動淨零與綠色成長行動之時，有賴社會各界一起努力。
聯合報在本屆國家環境教育獎中獲得民營事業優等獎，這也是首位獲獎的台灣媒體，聯合報系永續工作室永續長羅國俊特別提到聯合報獲獎的因素，在於聯合報執行幾項對永續環境所做的改變，這其中包括第一點，就是聯合報特別重視環境方面議題的報導，尤其是國際重大趨勢，包括聯合國的氣候峰會，還有格陵蘭氣候變化的相關報導，我們在這一部分投入了很多的資源。
第二點是聯合報特別重視校園的環境教育，聯合報有一個教育事業部，在中小學紮根，對於永續環境的教育時間已經非常久，這一部份也得到評審們的肯定。第三點，聯合報除了報導之外，我們也在自己本身做了一些永續的改變，例如我們在聯合報汐止總部的三棟大樓都架設了太陽能板，此外，我們在節水節電與循環回收的相關工作，都得到了所有員工、同仁的支持與參與，由於這些因素，讓聯合報很榮幸獲得國家環境教育獎。
羅國俊表示，對聯合報來說，得獎不是最後的目的，最重要的，是藉由這些評審到聯合報總部來看環境的改變以及聯合報所做的事情，評審們同時也給予了我們很多寶貴的意見，聯合報會根據評審的建議，讓聯合報在永續環境上可以做得更好，而未來，聯合報以後會有更多永續的報導，也希望全國的民眾都經由媒體的報導，增加永續的觀念，讓更多永續的事情，從自身開始做起。
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