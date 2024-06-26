阻礙觀光發展！遊艇禁A點上B點下 航港局擬修法放寬

台灣四面環海，對外貿易以海運為主，民進黨立委林俊憲指出，目前私人遊艇有近1500艘，但相關法令卻很落伍，禁止A點上B點下，也禁止旅客購物，法規綁得很死，阻礙觀光發展，建議修訂船舶法。航港局表示，船舶法修法草案已送交通部；交通部次長林國顯說，將盡速完成修法。

立法院交委會邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

立委林俊憲指出，根據統計，2020年自用遊艇有999艘、非自用143艘；2021年自用遊艇1036艘、非自用172艘；2022年自用遊艇1116艘、非自用220艘；2023年自用遊艇1166艘、非自用278艘。

林俊憲表示，依照目前船舶法規定，非自用遊艇限制採用包船方式經營，要求只能A點去A點回，從台南出發，不能在高雄下船，必須要回到台南，且禁載貨物，連載旅客到另一定點出遊，也不准旅客將訂的物品帶上船。

航港局長葉協隆說，非自用遊艇的確是海洋經濟發展重點，相關規定不明確，造成業者營運困擾，目前已研擬船舶法修法草案，促進多元彈性的經營型態，排除不必要的限制；林國顯說，交通部會盡快完成草案修法。

葉協隆會後接受聯訪表示，目前船舶法對於非自用遊艇思維較偏向俱樂部型態，營運範圍較限縮，透過修法可打破規定，更有彈性停靠，因此納入此次修正草案，已在6月4日送到交通部審議，後續將盡速與交通部完成溝通。