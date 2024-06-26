快訊

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光旅館平均房價疫後首降 首季營收仍較去年增18.9億

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
南投縣內的四家觀光旅館全位在國際知名的日月潭風景區，鎖定國內外高端客群。本報資料照
南投縣內的四家觀光旅館全位在國際知名的日月潭風景區，鎖定國內外高端客群。本報資料照

疫後觀光旅遊復甦，民眾對於國旅住宿價格高昂仍很有感，但根據交通部觀光署公布今年首季全台觀光旅館平均房價，每晚4683元，較去年同期平均每晚4775元已有下降趨勢。在營收部分，今年首季觀光旅館總營收166億4815萬元，仍較去年同期增加18.9億元，可見即便房價下跌，收入仍呈增長趨勢。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館平均房價每晚4683元，住用率59.62%。其中以南投縣平均每晚1萬3359元最貴，其他包括嘉義縣每晚平均也有8809元、花蓮縣每晚平均7384元、宜蘭縣每晚平均6823元、台東縣每晚平均5152元、台北市每晚平均5092元。

觀光旅館可分為「國際型」及「一般型」，國際型價格普遍較一般型高昂，由於南投縣僅有涵碧樓、雲品溫泉酒店、日月行館及力麗溫德姆溫泉酒店等4家國際觀光旅館，且都位於日月潭國家風景區，住房單價高，平均每晚1萬4251元，因此拉高平均房價。

然而，儘管房價高昂，根據統計，南投縣國際型觀光旅館今年首季住房率仍有71.50%，為少數超過7成的縣市，且僅次於基隆市的73.73%。

疫後民眾抱怨國旅房價貴寧願選擇出國時有所聞，今年首季觀光旅館平均房價每晚4683元，已較去年同期下降，為疫後首度呈現下降趨勢，在住用率及營收方面則較去年同期增加。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館總營收166億4815萬元，其中房租收入為68億6330萬元、餐飲收入為78億0432萬元，與去年同期總營收147億5483萬元，房租收入63億6095萬元、餐飲收入67億5637萬元，均為增長趨勢。

觀光署近日表示，已邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前有1000多個優惠方案，近期也與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案，優惠最長持續至明年5月，民眾可至官網查詢。

住宿 南投縣 觀光署

延伸閱讀

港務公司觀光旅遊副業重 立委建議設休閒事業開發部

開放僑外生從事中階房務 勞長：客運司機、醫院護佐也討論中

暑假旅遊 日管處推「水里X車埕走讀小旅行」

晶華、福容品牌都有 觀光署首推60家平日住宿優惠方案

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。