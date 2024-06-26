觀光旅館平均房價疫後首降 首季營收仍較去年增18.9億

疫後觀光旅遊復甦，民眾對於國旅住宿價格高昂仍很有感，但根據交通部觀光署公布今年首季全台觀光旅館平均房價，每晚4683元，較去年同期平均每晚4775元已有下降趨勢。在營收部分，今年首季觀光旅館總營收166億4815萬元，仍較去年同期增加18.9億元，可見即便房價下跌，收入仍呈增長趨勢。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館平均房價每晚4683元，住用率59.62%。其中以南投縣平均每晚1萬3359元最貴，其他包括嘉義縣每晚平均也有8809元、花蓮縣每晚平均7384元、宜蘭縣每晚平均6823元、台東縣每晚平均5152元、台北市每晚平均5092元。

觀光旅館可分為「國際型」及「一般型」，國際型價格普遍較一般型高昂，由於南投縣僅有涵碧樓、雲品溫泉酒店、日月行館及力麗溫德姆溫泉酒店等4家國際觀光旅館，且都位於日月潭國家風景區，住房單價高，平均每晚1萬4251元，因此拉高平均房價。

然而，儘管房價高昂，根據統計，南投縣國際型觀光旅館今年首季住房率仍有71.50%，為少數超過7成的縣市，且僅次於基隆市的73.73%。

疫後民眾抱怨國旅房價貴寧願選擇出國時有所聞，今年首季觀光旅館平均房價每晚4683元，已較去年同期下降，為疫後首度呈現下降趨勢，在住用率及營收方面則較去年同期增加。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館總營收166億4815萬元，其中房租收入為68億6330萬元、餐飲收入為78億0432萬元，與去年同期總營收147億5483萬元，房租收入63億6095萬元、餐飲收入67億5637萬元，均為增長趨勢。

觀光署近日表示，已邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，目前有1000多個優惠方案，近期也與地方政府合作共推60家平日住宿優惠方案，優惠最長持續至明年5月，民眾可至官網查詢。