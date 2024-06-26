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港務公司觀光旅遊副業重 立委建議設休閒事業開發部

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣港務公司除貨運本業外，近年也配合政府政策推動觀光業務，立委建議，港務公司應成立休閒事業開發部門。圖／高雄港務公司提供
台灣港務公司除貨運本業外，近年也配合政府政策推動觀光業務，立委建議，港務公司應成立休閒事業開發部門。圖／高雄港務公司提供

台灣港務公司除貨運本業外，近年也配合政府政策推動觀光業務，包含引進國際郵輪、推動遊艇旅遊觀光等，立委建議，港務公司應成立休閒事業開發部門，並由專業人員負責。港務公司表示，樂見增加多元開發，後續內部將研議。

郵輪市場先前雖受疫情衝擊，但近期已逐漸恢復，但港務公司員工專長幾乎都是航運本業，對於觀光遊憩、資產開發等均不熟悉。

立法院交委會邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委蔡其昌表示，港務公司近年不斷發展副業，與遊艇業、百貨業等合作，還需協助招攬國際郵輪來台，也有舊大樓、港口周邊土地開發等業務，建議成立休閒事業開發部門，招攬專業人才。

蔡其昌說，現在港務公司要發展的方向很多，若員工僅有海運專長，不理解其他產業，或是單純被叫去支援某業務，無法做長遠規畫。以台中港開放海釣為例，這麼多釣客食衣住行，港務公司卻無法把人流化為金流，土地也沒善加利用，很多政策根本都在做公益。

港務公司董事長李賢義表示，除貨運本業外，樂見增加多元開發，內部會再做研議；李賢義強調，推動觀光要結合各方力量，包含交通部觀光署、旅行社。

蔡其昌 遊艇 郵輪

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