快訊

每天睡午覺超過1小時，失智風險增加1.4倍！這樣午睡最健康

00940將除息！站回10元散戶跳車、大戶狂飆...小白該跑？專家點3關鍵決定

台股力守紅盤、漲110點收22,986點 台積電收漲15元

妊娠糖尿病增子女ADHD風險 成功大學研究推翻此一論述

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
成功大學藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮最新研究，推翻過去認為妊娠糖尿病會提升子女ADHD風險，對於未來預防ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病方面，提供更為明確的方向。記者沈能元／攝影
成功大學藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮最新研究，推翻過去認為妊娠糖尿病會提升子女ADHD風險，對於未來預防ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病方面，提供更為明確的方向。記者沈能元／攝影

過往研究發現，孕婦患有妊娠糖尿病將增加子女注意力不足過動症（ADHD）風險，成功大學最新研究，推翻此一論述。成功大學藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮，採用包含台灣在內的7個國家真實世界數據，研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險，對未來ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病，提供更明確的方向。

此計畫主要研究者賴嘉鎮表示，兒童ADHD常造成衝動、過動、注意不集中等症狀，並影響學習、人際互動等生活層面，而孕婦糖尿病分為懷孕前糖尿病，及懷孕過程的妊娠糖尿病；過去相關研究指出，孕婦妊娠糖尿病將增加子女ADHD風險約1.12至1.66倍，但最新研究有別以往，針對妊娠糖尿病孕婦所生子女，進行手足對照研究，並加入家族、環境、基因等因素進行分析。

賴嘉鎮說，該研究團隊與國際學術研究組織神經和心理健康全球流行病學網（NeuroGEN）共同合作，運用台灣、紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典共7國，約360萬對母與子女的健康照資料，針對女性懷孕時有妊娠糖尿病及沒有妊娠糖尿病者，分析其所生2名子女有無ADHD情形，共分析約數十萬筆資料，經合併考量基因或環境影響後，研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險。

ADHD致病原因包含家族遺傳、媽媽於孕期暴露於潛在風險環境，或後天因素等。賴嘉鎮說，過往研究受限於觀察性研究設計，無法完整考量家族遺傳或環境因素等影響，或受限於孕婦族群樣本數稀少，常使研究不容易有足夠的檢力來驗證兩者間的因果關係。如今利用跨國資料推翻妊娠糖尿病與子女ADHD的相關性，此研究成果已刊登於「自然醫學」（NureMeicine）期刊。

賴嘉鎮說，該研究透過嚴謹的因果推論方法，有效識別妊娠糖尿病並非ADHD的影響因子，避免將無辜的嫌疑犯誤判為真正的兇手，並提早進行介入性治療或預防，期盼妊娠糖尿病孕婦所生孩子出現ADHD時，可以減少媽媽內心對孩子的愧疚及外界的歧視。

子女 孕婦 糖尿病

延伸閱讀

子宮內膜癌早期發現 不切除子宮治療仍有機會懷孕生子

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

女星懷孕6個月「搭捷運無人讓座」 揭路人真實反應

看到老人、孕婦別讓座…網紅曝荷蘭博愛座2類人優先 主動讓位會遭白眼

相關新聞

還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫...

晴朗炎熱上看38度高溫！吳德榮：午後慎防大雷雨 持續多日近年少見

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35...

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。