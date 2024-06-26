妊娠糖尿病增子女ADHD風險 成功大學研究推翻此一論述

過往研究發現，孕婦患有妊娠糖尿病將增加子女注意力不足過動症（ADHD）風險，成功大學最新研究，推翻此一論述。成功大學藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮，採用包含台灣在內的7個國家真實世界數據，研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險，對未來ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病，提供更明確的方向。

此計畫主要研究者賴嘉鎮表示，兒童ADHD常造成衝動、過動、注意不集中等症狀，並影響學習、人際互動等生活層面，而孕婦糖尿病分為懷孕前糖尿病，及懷孕過程的妊娠糖尿病；過去相關研究指出，孕婦妊娠糖尿病將增加子女ADHD風險約1.12至1.66倍，但最新研究有別以往，針對妊娠糖尿病孕婦所生子女，進行手足對照研究，並加入家族、環境、基因等因素進行分析。

賴嘉鎮說，該研究團隊與國際學術研究組織神經和心理健康全球流行病學網（NeuroGEN）共同合作，運用台灣、紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典共7國，約360萬對母與子女的健康照資料，針對女性懷孕時有妊娠糖尿病及沒有妊娠糖尿病者，分析其所生2名子女有無ADHD情形，共分析約數十萬筆資料，經合併考量基因或環境影響後，研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險。

ADHD致病原因包含家族遺傳、媽媽於孕期暴露於潛在風險環境，或後天因素等。賴嘉鎮說，過往研究受限於觀察性研究設計，無法完整考量家族遺傳或環境因素等影響，或受限於孕婦族群樣本數稀少，常使研究不容易有足夠的檢力來驗證兩者間的因果關係。如今利用跨國資料推翻妊娠糖尿病與子女ADHD的相關性，此研究成果已刊登於「自然醫學」（NureMeicine）期刊。

賴嘉鎮說，該研究透過嚴謹的因果推論方法，有效識別妊娠糖尿病並非ADHD的影響因子，避免將無辜的嫌疑犯誤判為真正的兇手，並提早進行介入性治療或預防，期盼妊娠糖尿病孕婦所生孩子出現ADHD時，可以減少媽媽內心對孩子的愧疚及外界的歧視。