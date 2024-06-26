疫情流行塞爆醫院床位 雙和候床數到高峰將強化周轉率
新冠疫情捲土重來，除台大醫院候床告急，新北指標醫院衛福部雙和醫院也有類似情況。雙和表示，近期除腸病毒等情況，也有新冠因素在裡面，近期候床人數都在70至80人，也曾到高峰100人左右；接下來除加強輕症下轉機制、整合團隊因應急救應變措施外，也強化病房周轉率。
新冠肺炎確診數近期持續攀升，各醫院均傳出住院病人增加。據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診室昨上午候床人數一度近百人，院方也因此在上周恢復並強化感控措施。
除台北市指標醫院外，新北市指標醫院也有類似情況，像是同為醫學中心的雙和醫院，過去在疫情期間肩負防疫重任，近期也明顯感受到病患候床人數的壓力。
雙和醫院表示，近期急診候床量的確較多，幾乎到「爆滿等級」，這有新冠肺炎的因素在裡面，再加上腸病毒、暑假及氣候等情況，而就過往幾年經驗來說，這時期也的確是高峰；近幾周候床人數都在70至80人左右，最高峰還增經有100多人左右。
雙和醫院強調，目前針對新冠並沒有特別禁止進入醫院，但針對一些長者或者高風險族群，醫院也有準備抗病毒藥物隨時可以做治療；針對新冠疫情也啟動三措施，包含加強輕症下轉機制，強化與地區醫療院所合作及溝通；整合院內相關醫護團隊，啟動因應民眾在宅發生急性症狀之急救應變措施；強化病房周轉率，日安病房（一日病房、短手術、輕症）逐步加床，有效減少平均住院日。
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