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7月起化妝品管理單一化 「1類例外」…違者最重罰百萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

化妝品管理將不再分類別！衛福部食藥署今發布化妝品新制，自今年7月起，化妝品採「單一化管理」，過去被稱為「特定用途化妝品」的防曬劑、染髮劑等品項，7月起一律改稱化妝品，同步推行化妝品產品登錄制度，否則可處1萬至100萬元罰鍰，並得連續處罰。

食藥署副署長王德原說，過去化妝品管理除了一般化妝品，還分有特定用途化妝品如防曬劑、染髮劑等類別，消費者不易辨識或誤解化妝品具有特定功效，為順應國際化妝品管理趨勢，今年7月起化妝品不再分類，「特定用途化妝品」一詞將走入歷史，化妝品管理單一化，且未來除不需工廠登記的手工香皂等品項外，在市面流通的化妝品，都需要完成產品登錄。

食藥署醫療器材及化妝品組科長張家榮說，推行全面化妝品產品登錄制度讓產品資訊透明化，除讓主管機關掌握相關產品於國內市場流通情形，消費者也可透過食藥署建置的「化妝品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢產品資訊，化妝品在供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，要完成化妝品產品登錄，違者可依「化妝品衛生安全管理法」，處1萬至100萬元罰鍰，並得連續處罰。

王德原表示，食藥署將於今年7月9日至11日，在台灣主辦國際化妝品法規合作會議（ICCR）年度閉門會議，討論國際化妝品法規管理趨勢、成分安全評估原則、公眾溝通及國際化妝品標準採行狀況等議題，同時將辦理「化妝品產業轉型與創新」國際研討會，預計吸引國內外近300位化妝品業者及專業人士參與，共同探討化妝品產業綠色永續發展趨勢。

ICCR成立於民國96年，由歐盟、美國、日本、加拿大等國際間化妝品主管機關及產業團體自願組成，致力於調和全球化妝品管理法規，確保化妝品安全，降低國際貿易障礙，食藥署自105年起與台灣化妝品工業同業公會作為觀察員共同參與ICCR會議，積極參與會議及工作小組討論，109年成為正式會員後，於去年7月起，擔任第18屆輪值主席。

7月起化妝品管理將朝單一化。圖／食藥署提供
7月起化妝品管理將朝單一化。圖／食藥署提供

化妝品 消費者 食藥署

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