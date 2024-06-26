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邁向智慧台鐵！花東潛勢區監測 立委要求AI輔助

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵229次新自強號21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。記者王燕華／翻攝

台鐵229次新自強號21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。立委今天要求，除要新增告警系統，人工監控部分建議使用AI軟體輔助，另也提醒交通部要資訊整合，朝「智慧台鐵」方向邁進。

立法院交委會今天邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。會中，多位立委關心台鐵新自強號出軌及後續告警系統設置進度。

民進黨立委李昆澤要求，台鐵應全面盤點花東地區潛勢區；國民黨立委魯明哲認為，監視器都在荒郊野外，人工監控不可能隨時都在觀看，認為應該配合AI軟體。

交通部次長林國顯表示，發生新自強號出軌事件前，已規畫鐵公路C級邊坡盤點，交通部長李孟諺6月23日召開跨部會會議後，決議1個月內於盤點花東地區潛勢區並進行改善計畫；AI部分，台鐵公司會朝這方向進行。

國民黨立委黃建豪表示，受到極端氣候影響，台灣很多過去沒發生事故的山坡都陸續出現情況，台鐵過去要增加26+38處告警設備，質疑64處告警設備恐不足，畢竟都是人命關天的事情。

台鐵公司表示，除上述64處外，針對花東地區後續將再增加8處告警設備，也會針對全省地區做檢討。

黃建豪指出，高鐵全長350公里，設置95個告警系統，雖然幹線在西部，直觀西部落石情況不比花東嚴重，但高鐵仍設置95個告警系統。台鐵全長1065公里，卻僅設置64+8處告警系統，相比高鐵遠遠不夠；另外，高公局也針對高危險路段設置告警系統，盼交通部能整合資訊，不要台鐵、高鐵、高公局各做各的。

林國顯說，當初高鐵選線就避開危險路段，先天條件有優勢，但高鐵作法值得台鐵學習，目前交通部長李孟諺的策略及作法，針對宜花東邊坡防治或因應氣候變遷導致土石流處優先處理，64+8處告警設施是第一波，後續會全面處理；另也承諾會整合資訊。

交通部長 台鐵 高鐵

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