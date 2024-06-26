14縣市亮高溫燈號 高雄旗津出現39.8度

中央氣象署今天上午更新14縣市高溫燈號，高屏地區留意局部氣溫達攝氏38度以上；截至上午11時許，高雄市旗津區已出現39.8度高溫。

根據中央氣象署網站，今天截至上午11時許，高雄市旗津區高溫達39.8度，氣象署表示，該站是設在高雄燈塔，地理環境較特殊，因此會有極端高溫。

其他地區如高雄市橋頭區、嘉義縣義竹鄉及台南市玉井區皆36.3度，雲林縣四湖鄉也有36.1度。

氣象署持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，白天屏東縣為紅色燈號，有連續3天38度以上的機率；高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續3天36度以上的機率；基隆市、桃園市、台中市、嘉義市為黃色燈號，高溫有機會達36度以上。