蒙古女左下肢急性栓塞治療未改善 飛到台灣求診

蒙古1名27歲女子因左下肢急性栓塞，腫脹疼痛，在蒙古及中國北京治療未見改善，特地搭飛機到台灣接受手術治療，近日再透過視訊看診已恢復良好。

員榮醫療體系心臟血管外科主任賴金湖今天透過新聞稿指出，女子3月因左下肢腫脹疼痛，蒙古當地醫院診斷為急性左下肢深部靜脈栓塞，當時她已妊娠9週，為後續治療不得不忍痛中止妊娠，但後來擴散到左下腹及骨盆處，轉診到北京治療仍未改善。

女子4月中經由國際醫療轉介到員榮醫院，醫師比較其兩側小腿圍及大腿圍，左側比右側各大5至8公分，住院當天立刻執行微創導管治療，配合血栓溶解劑，將血栓溶解乾淨。

賴金湖說，因血栓形成已6週，血栓已經組織化及硬化，加上靜脈發炎而產生的慢性狹窄，都大幅增加將深層靜脈打通的困難度。

手術3小時後結束，女子疼痛感明顯減少，術後藉由超音波治療等，兩側腿圍差小於2公分。賴金湖說，治療1週後透過靜脈攝影，靜脈主幹道已打通，之後需做好靜脈保養，長期服用抗凝血劑，穿著醫療級彈性襪，定期回診。

賴金湖表示，這名女子平常上班久坐、喝水少，提醒久站、久坐及長期臥床的民眾都要注意下肢靜脈栓塞問題，最嚴重可能會截肢。

賴金湖指出，若有急性單側下肢紅腫脹痛，千萬不要輕忽，到心臟外科門診接受深部靜脈壓力檢查或血管超音波，並檢驗血栓指數；平時避免久坐、久站，平躺時抬腿高過心臟，適當補充水分，若需久坐、久站，建議穿著醫療級彈性襪。