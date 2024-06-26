近期有無颱風生成？ 粉專：關注「它」發展 對台威脅低
時序入夏，民眾關心近期是否會有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在菲律賓東南方低緯度海域，有一個熱帶擾動98Ｗ正在發展，明後兩天可挑戰熱帶性低氣壓，「要成為颱風很拚」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動98Ｗ在太平洋高氣壓強勢導引下，往西北快速移動，明天穿越菲律賓，周五、周六沿著高壓邊緣北上。以目前資料來看，98Ｗ所處環境欠佳，且移動快速、將通過陸地等限制，整合相當不易，雖有稍微增強的空間，但幅度也相當有限，明後兩天可挑戰熱帶性低氣壓，「要成為颱風很拚」。
是否會對台灣造成影響？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，98Ｗ抵達南海後可能接近消散，對台灣直接的威脅「低」，但其殘留雲系有機會在周末期間為中、南部帶來些許雨水，「一點點的意思」。
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