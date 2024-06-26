勵馨：求助個案5成遭性侵時未成年 近8成到成年才求助

勵馨基金會蒲公英諮商輔導中心成立30周年，陪伴性創傷者走過復原之路，基金會今召開記者會，蒲公英從30年前服務量僅有4人，近年一年服務量已逾300人，總計服務超過10萬人次，而近年新進個案中，也發現5成求助者是於成年前遭受性侵，但高達近8成都是在成年後才求助。

勵馨基金會執行長王玥好表示，民國82年勵馨基金會為募款所得發想新服務，於是提出諮商輔導中心想法，最終將善款用於成立公益諮商輔導中心。蒲公英是全國首個致力性侵害治療的輔導中心，並陸續於高雄、台中設立據點，串聯全台服務網路，

王玥好說，30年前台灣對性侵議題非常隱晦，求助個案很少，根據基金會統計，30年前服務量單年僅有4人，但至2023年服務量已達303人，歷年總服務人次逐年升高，30年來已經突破10萬人次。

王玥好說，現今每年諮商服務平均4000人次，平均每人諮商20次。但基金會也從2018至2023年的新進求助個案中發現，半數以上、52%的受害者是於18歲前遭受性侵，但高達79%的受害者多在成年後才開始尋求諮商等協助，為此，勵馨近年推動未成年性侵受害，追訴期應從成年起算。

王玥好指出，希望性侵受害者從關係中受傷，之後也在關係中療癒。勵馨最早提倡重視未成年性侵議題，性侵真實的樣態都在於熟人、兒童，且成年後才有能力求助，創傷未來持續影響其人際、家庭關係，希望揭露真實樣態，改進防治策略。

蒲公英服務分享者雷娜曾接受3年9個月的諮商輔導，她分享，在諮商過程中揭露國中時期受性侵的經驗，不好的經驗也讓她在後續的親密關係中成為家暴者，「我什麼車都跳，摩托車、汽車都跳，連火車靠站都可以跳車。」但接受諮商後，開始拉近和先生的信任，兩人現在已育有一名子女，走出過往創傷。

中華民國諮商心理師公會全國聯會理事長黃雅羚表示，性創傷服務有一黃金三角，為社政救援、司法審理、創傷療癒，但創傷療癒一直被隱藏在各方案中，導致受害人傷痛經驗無法被定義、完整看見，勵馨由一群人一同努力，才能深入揭露看見問題。

由於受害者多於未成年時期遭受性侵害，黃雅羚也建議，如家內亂倫等，協助、救援、司法應當走出不同的道路，並在適當維護隱私的狀態下揭露樣態，否則現今法庭審理依然存有刻板印象，易導致受害者再度受傷。

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