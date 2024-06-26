新冠疫情再起 國健署長吳昭軍：六成死亡率來自慢性病

衛福部死因統計顯示，國人前十大死因中，7項與慢性病相關，慢性疾病是國人重大的健康威脅，去年有超過1000萬人因慢性病就診。國健署長吳昭軍今表示，近來新冠肺炎疫情再度升溫，高達6成的新冠死亡個案都是慢性病患者，而慢性病有吸菸、飲酒習慣、不健康飲食及身體活動不足等4大危險因子，國健署也推動健康醫院，希望醫院不僅讓民眾看病拿藥，更要提供預防保健。

國健署今舉行「健康醫院網絡慢性病防治主動出擊」記者會，吳昭軍表示，新冠肺炎疫情近來再度升溫，而有高達6成的死亡率都跟慢性病有關，急性病僅占2成左右，因此慢性病防治顯得格外重要。

國健署慢病防治科長鍾遠芳表示，衛福部統計112年國人10大死因中，有7項與慢性病息息相關，包括癌症、心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、慢性下呼吸道疾病，以及腎病，因此今年新招募70家醫院，共271家醫院進入健康醫院網絡，以強化落實醫院健康促進的作法，預防慢性疾病成為國人威脅。

吳昭軍說，推動健康醫院是為打造全方位的健康照護服務，包括：提供新生兒聽力篩檢及先天性代謝異常疾病篩檢、孕產婦產前檢查、兒童預防保健、成人健康檢查及BC型肝炎篩檢及癌症篩檢，於各階段的生命歷程中，提供適當的預防保健服務，期望能透過各項篩檢，提早發現慢性疾病，並及早介入，以延緩病程的發展與惡化。

台南市奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修表示，奇美醫院結合AI系統，將患者的就診資料彙整後，系統會自動跳出通知提醒醫師，患者需要介入衛教；同時也結合醫院APP讓衛教更方便，給出個人化的生活型態建議。

C肝防治方面，台灣目標2025年提前消除C肝，國健署也增加經費，鼓勵醫院追蹤個案。彰化縣員林基督教醫院長李國維表示，透過醫院資料庫整合，精準掌握個案，於院內鎖定高危險群病人進行全面性篩檢，至今已提供BC型肝炎篩檢人數超過1萬3000人。

彰化縣員林基督教醫院個管師翁寶美也說，透過院內每天的感染通報系統，就可以快速掌握今天可以追蹤到的新個案，比起護理師從各部門幾千筆資料慢慢篩查，既有效率又精準，才能有效達成C肝治癒率的目標。

嘉義市聖馬爾定醫院資訊科副主任林少源則說，醫院以系統建置，追蹤民眾的需求，運用國健署慢性疾病風險評估平台，導入成人預防保健、員工健檢及社區整合性篩檢，製作出嘉義市各里的慢性疾病風險地圖，110年推動至今超過1萬5000人使用，並且了解自己未來10年內罹患冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風及心血管不良事件等慢性疾病風險。