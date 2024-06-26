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7月食品新制！食藥署：3大類產品重金屬含量將加嚴

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
今年7月起，堅果、禽畜內臟、特定嬰幼兒食品等，重金屬含量標準將加嚴。本報資料照片
今年7月起，堅果、禽畜內臟、特定嬰幼兒食品等，重金屬含量標準將加嚴。本報資料照片

衛福部食藥署今天發布食品管理新制，包括加嚴嬰幼兒食品和禽畜內臟的重金屬限量，並新增定堅果及油籽類的重金屬限量，自7月1日起，市面流通販售的產品，接應符合規定限量，而非以產品的製造日期認定，違者應沒入銷毀，如屆期不改，可處3萬至300萬元以下罰鍰。

食藥署副署長林金富說，衛福部在今年3月28日發布修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對特定嬰幼兒食品加嚴重金屬鉛的限量及增訂鎘的限量；對於禽畜內臟類產品，酌調加嚴其鉛限量；由於堅果、油籽類為近年國人愛吃的食物，為加強管理，增訂該類別的重金屬鎘限量。

林金富表示，重金屬對嬰幼兒的危害很大，可能會影響神經等功能發育、留下終身後遺症，本來就屬於需要被保護的特定族群；至於禽畜內臟，以及堅果、油籽類等食品，因為屬於國人常吃的品項，也加強重金屬的管制，並將與地方衛生單位合作，納入後市場常規稽查項目，邊境管制也會同步啟動查驗。

林金富強調，食品業者也應依食品安全衛生管理法，善盡自主管理責任，如有查獲食品業者或產品違反前述相關規定，產品應依違反該法第52條規定，應予沒入銷毀；業者則依該法第48條規定限期改正，屆期不改正者，處3萬至300萬元以下罰鍰，詳細內容可至食藥署網站查詢。

另外，食藥署去年預告時，有納入巧克力，不過今年7月上路的新制並不包含巧克力，林金富說，在預告評論期間有收到專家建議，食品法典委員會（Codex）已有訂定新標準，為與國際接軌，並朝更周延的方向調整，由於內容和原本預告的有很落差，將會從善如流在2至3個月內重啟預告，並經過60天評論期，希望最快明年1月實施。

對於禽畜內臟類產品，食藥署公告新制，將酌調加嚴其鉛限量。圖／食藥署提供
對於禽畜內臟類產品，食藥署公告新制，將酌調加嚴其鉛限量。圖／食藥署提供
堅果、油籽類為近年國人愛吃的食物，今年7月起增訂重金屬鎘的限量標準。圖／食藥署提供
堅果、油籽類為近年國人愛吃的食物，今年7月起增訂重金屬鎘的限量標準。圖／食藥署提供
今年7月起，特定嬰幼兒食品，加嚴重金屬鉛的限量及增訂鎘的限量。圖／食藥署提供
今年7月起，特定嬰幼兒食品，加嚴重金屬鉛的限量及增訂鎘的限量。圖／食藥署提供

巧克力 食藥署

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