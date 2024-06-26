環團不滿麥寮電廠延役 要求國會調查權介入

台電與麥寮電廠遭爆續約延役，引發在地居民以及環保團體強烈不滿，數十團體今天上午於行政院前集合，要求行政院長卓榮泰徹查引爆反煤電空汙民怒的麥電延役之亂，今天恰逢「國會改革法」生效首日，要求將麥電延役列為國會調查權行使的案例之一。

麥寮電廠於1999至2000年開始商轉，台電與民營電廠簽訂25年的購售電合約，依約麥寮燃煤電廠的1號、2號機組應於今年6、9月底合約到期除役，而3號機組於2025年9月到期，但近期傳出將有延役的可能。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，台電董事長曾文生周日找環團溝通，至今仍抗拒公開與公眾利益相關的麥電合約內容。麥寮煤電延役不僅是經濟部、台電和台塑背信毀諾，黑箱簽署不平等購電合約，也讓我國電力部門的脫煤轉型倒退嚕，助長燃煤復辟，根本是政商合編劇本、匆促臨演的不法延役。

依台電公布2022年版「全國電力資源供需報告」指出，今年除役機組包含核三1號機95.1萬瓩；麥寮1、2號機共120萬瓩；協和3、4號機共100萬瓩；通霄4、5號機共77.2萬瓩，除役容量合計392.3萬瓩。今年新上線的燃氣機組包含興達1號機130萬瓩；大潭9、7號機共203.66萬瓩、豐德（森霸）3號機110萬瓩，新增氣電容量共計443.66萬瓩。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，顯見新上線燃氣機組發電量仍高於同年除役量，且還未計入新增的再生能源、儲能等，所以沒有麥電也不會缺電，但台電卻以合約稱麥電契約上的電還沒發完，所以才會依相關契約來延役麥電，麥電延役也牴觸了過去合約期間雲林縣府減煤治理政策，也成了保障骯髒燃煤機組發電百分百的不正延役。

雲林虎尾厝沙龍主持人王麗萍指出，回顧2015年6月10日，李進勇未任縣長時信誓旦旦說不惜打憲法官司，但當上民進黨籍雲林縣長後卻選擇噤聲服從，李進勇仍在縣長任期內降減了28%左右的麥電用煤量，但如今的政府卻全部剝奪了，這是雲林反煤公民運動的一大倒退。

雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，李進勇擔任縣長時期，雲林縣透過源頭管制，共計減少縣內約生煤20%及石油焦80%使用量、季節限定強制減少排放量排放等，麥寮汽電也和雲林縣政府簽署備忘錄，將2025年前將燃煤機組轉換為燃氣機組，但此備忘錄似乎已經跳票了。現任雲林縣長張麗善難道不該優先考慮居民的健康？

台南社大環境小組副研究員林政翰認為，肺癌已是台灣人10大癌症死因之首，每年有1萬多人死於肺癌，而空汙與肺腺癌息息相關已是鐵錚錚的科學事實，如今要再延役燃煤電廠去補足這些過去減下來的量，豈不是朝三暮四把人民當猴子在耍？