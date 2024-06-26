高雄雙母港仍輸基隆 立委要求加強「一定要看到成績」

台灣四周環海，對外貿易以海運為主，民進黨立委李昆澤今天指出，高雄去年以香港、高雄為雙母港營運的「名勝世界壹號」，但當地郵輪觀光推動進度緩慢，靠港艘次及旅客人數均遠不及基隆港，要求港務公司積極推動、加強招商。

立法院交委會今邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

李昆澤表示，高雄不論地理或觀光環境的非常適合發展郵輪觀光，盼高雄成為亞洲邁阿密，先前雖遭受疫情衝擊，現在也逐漸恢復，但恢復的卻是基隆港。

根據統計，2023年基隆港靠港142艘、28萬8019人次；高雄港133艘、18萬574人次；澎湖港38艘、6萬1709人次。2024年1至4月，基隆港100艘、23萬3073人次；高雄港23艘、3萬6333人次；澎湖港4艘、1486人次。

港務公司董事長李賢義說，去年高雄港正式落成「高雄港旅運中心」，完成高雄亞洲新灣區最後一塊拼圖，也迎來以香港、高雄為雙母港營運的「名勝世界壹號」，1周有2艘次，今年至今已經有25艘次，今年8月後會來5艘次。

李昆澤說，高雄港作為郵輪母港，位於最好的位置，可成為亞洲邁阿密，高雄旅遊環境也適合發展郵輪觀光，要求一定要看到成績，港務公司需積極推動高雄港郵輪觀光。

另外，我國水路事故頻傳。根據統計，2021年海事案件數有194件，7受傷、17失蹤、7死亡，死傷人數共31人；2022年海事案件數194件、10受傷、20失蹤、13死亡，死傷人數共43人；2023年海事案件數149件、23受傷、11失蹤、10死亡，死傷人數共44人。

李昆澤表示，我國海事事故每年都有150件以上，失蹤及死亡人數每年約30至40人以上。運安會針對水路事故調查目前有215件，水路類改善檢疫有235項，但水路事故改善建議結案率僅有74.8％，有四分之一沒有改善，其中水路事故大多與業者安全管理或設備不足有關，要求加強督導。

航港局長葉協隆表示，將針對2部份重點處理，第一，針對船舶安全檢查，航行國際航線的船舶，將由檢驗中心檢驗，每年航港局會監督檢驗中心落實國際規範，而國內航線則是由航港局加強檢驗。