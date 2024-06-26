新冠疫情升溫…新北僅41萬人接種 XBB疫苗打氣低迷

新冠疫情有捲土重來之勢，衛生局近期積極宣傳打疫苗，但打氣仍低迷。新北衛生局指出，今年1月至6月新北有1783人因罹患新冠肺炎而住院；去年開始施打的XBB疫苗，新北接種率約達41.7萬人，多為65以上長者及校園接種的學子，以新北400多萬人口來計算，接種率僅1成，6月18到23日打氣有微幅上升，上周接種3152人。

近期新冠疫情再度升溫，新北衛生局疾管科長王美華說，上周打氣有微幅上升，不過依照整體人口比例來算，現約有41.7萬人接種，人數還是不夠多，呼籲民眾盡快施打疫苗，避免感染新冠導致重症及併發症可能。衛生局也從6月20至30日期間，加開19場社區接種站，分別位於蘆洲、泰山、永和、五股、三峽、中和、深坑、石碇、三芝、樹林、坪林、瑞芳、貢寮共13個行政區，提供隨到隨打服務。

衛生局說，65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者等高風險族群，盡快接種第2劑新冠XBB疫苗，以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

此外，腸病毒、流感也正處於流行期。新北6月16至22日腸病毒門急診3126人，雖然比前一周下降4.9%，但仍處於流行期，截至6月25日，共有3例腸病毒71型，2例腸病毒重症個案；而新北6月16至22日流感門急診，共有1萬3605人就診，較前一周上升5.4%。

疫苗部分，除腸病毒，新北5月23日起提供設籍低收、中低收入戶3歲以下嬰幼兒，接種公費疫苗外，流感公費疫苗已接種完畢，衛生局提醒民眾維持手部衛生，接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前勤洗手，生病在家休息不上課，避免出入人潮眾多的公共場所等。