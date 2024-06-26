視訊看診在宅急症照護、免費快篩 7月1日新制一次看

衛福部7月新制將上路，落實健康台灣承諾，未滿7歲兒童有6次發展篩檢，視訊看診、在宅急症照護終於要在台灣執行，隨著COVID-19疫情再起，診所發放免費快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連5週上升，衛生福利部疾病管制署預估7月就會進入疫情高原期，並因應疫情，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說明，透過醫療院所設置免費發送點，這批快篩試劑有效期限為今年9月、12月或明年1月，將陸續配發至全台約2500家合作診所，供民眾在就醫、接種疫苗等醫療照護時，如有症狀時，能即時分辨是否為COVID-19感染。

因應COVID-19後疫情時代未來醫療新常態發展，通訊診察治療辦法修正擴大病人適用範圍，新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護，有條件開放醫師以通訊方式提供醫療服務。

新制增加醫師可通訊提供醫療項目，包含諮詢、會診、精神科心理治療、開立檢查、檢驗單等。衛福部醫事司長劉越萍說明，經醫師評估病人狀況穩定，放寬開立電子處方箋領藥，慢性精神疾病患者或疾病末期照顧對象有條件開放嗎啡類等管制藥品，7月1日起上路，預計247萬人受惠。

健保署擴大居家醫療照護，推出在宅急性照護，施打長效抗生素即可控制病情的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等患者優先試行，若只須使用抗生素、無須進加護病房治療，可在原居住地照顧，在7至9天不等急性照顧期間，搭配通訊診療，輔助醫師每天巡診或與其他專科醫師照會。

落實「健康台灣」，優化兒童全面照顧，衛生福利部國民健康署自7月1日起，未滿7歲兒童新增6次「兒童發展篩檢服務」，接受標準化篩檢工具，包含粗大動作、精細動作、語言認知、社會發展等4大面向，找出關鍵原因，早期發現問題，及早轉介療育服務。

只要孩子具健保身分，可在孩子成長過程6個階段，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，各接受1次政府補助篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行，國健署提醒家長或照顧者別忘了攜帶健保卡與兒童健康手冊。