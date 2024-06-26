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食品重金屬管制措施7月加嚴 巧克力「1原因」先喊卡

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
巧克力產品納入重金屬鎘，食藥署將在2至3個月內重啟預告，並經過60天預告期廣納各界意見，順利的話可在明年1月上路。示意圖。記者賴昀岫／攝影
巧克力產品納入重金屬鎘，食藥署將在2至3個月內重啟預告，並經過60天預告期廣納各界意見，順利的話可在明年1月上路。示意圖。記者賴昀岫／攝影

食品重金屬管制措施7月將加嚴！衛福部食藥署去年預告，將下修特定嬰幼兒食品及禽畜內臟的重金屬限量，並增訂堅果、油籽類、巧克力的重金屬限量，不過今天公告的項目，臨時取消公告巧克力相關限量標準，食藥署指出，為接軌國際，延後預告，預估最快明年1月上路。

去年4月消基會抽測市售巧克力商品，發現國內產製的一款「100％台灣黑巧克力」商品，其鎘含量超出歐盟標準，長時間攝取可能導致腎臟疾病、肺損傷及骨骼脆弱，由於台灣的巧克力沒有鎘標準，當時消基會建議主管機關應盡速研議巧克力產品重金屬標準，食藥署也允諾研議。

食藥署去年先預告，堅果、榨油用的油籽部分及巧克力，將增訂鎘重金屬標準，以巧克力總可可固形物大於70％者，重金屬鎘限量標準為0.9ppm；巧克力總可可固形物介於50到70%者，重金屬鎘的限量則為0.8ppm。

不過今天原訂公告巧克力重金屬限量標準卻臨時取消，食藥署副署長林金富說明，預告評論期間收到專家建議，食品法典委員會（Codex）近期針對巧可力的鎘限量標準，已訂定新標準，食藥署盼與國際接軌，並以更周延的方向調整。

林金富表示，修訂後的巧克力含鎘限量標準，與去年預告的內容有很大差異，因此會在2至3個月內重啟預告，並經過60天評論期，希望最快明年1月實施。

可可 巧克力 食藥署

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