智慧航安升級4年計畫 風場海域監控將擴至4千平方公里

為強化航安，交通部航港局推動智慧航安服務建置及發展計畫，航港局表示，「我國智慧航安服務升級計畫」（2024-2027年）預計將能把風場海域監控範圍，將從673平方公里，擴大至4000平方公里，並提升智慧行安資訊平台系統船舶碰撞預警準確率。

立法院交委會邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

航港局長葉協隆說，智慧航安服務建置暨發展計畫於2019年奉行政院核定辦理，計畫期程從2020年至2024年，總經費18.72億元，建置海事中心暨智慧航安資訊平台系統、彰化風場航道船舶交通服務VTS系統、辦理基隆海岸電台及台北任務管制中後設備升級。

葉協隆表示，海事中心暨智慧航安資訊平台系統及彰化VTS，都在2021年10月30日啟用。航安資訊平台系統從被動化為主動，針對航行異常船舶主動預警，啟動應變準備從90分鐘縮短至10分鐘，海事案件數從2021年近200件，已降至2023年149件，嚴重海難發生率從25％降至19％。

彰化VTS目前已完成大肚山及雲林2座雷達站，風場航道海域監控範圍達到673平方公里 ，預計2024年10月完成離岸風場航道VTS大樓工程，後續配合離岸風場開發持續擴充VTS系統。

另外，為強化離岸風場及台灣周邊海域船舶巡檢效能，航港局於2020年提報智慧航安監控船舶建造計畫」， 經報奉行政院2020年7月6日核准建造「航港1號」監控船舶，總經費2.68億元，已在今年4月30日交船開始服勤，主要停泊基地為台中港。

葉協隆表示，為配合離岸風電第三階段區塊開發政策，航港局推動「我國智慧航安服務升級計畫」（2024-2027年），總經費19.34億元。

計畫內容包含建置彰化VTS中心、4座雷達站並介接6個鄰近航道風場監控資訊、開發智慧航安資訊平台的船舶碰撞風險偵測功能，以及GMDSS主系統升級、完備海事中心及離岸風場航道VTS中心備援系統、航標管理系統建置與升級、成立智慧航安推動辦公室。

葉協隆說，完成上述內容後，預計風場海域監控範圍將從673平方公里，擴大至4000平方公里，並提升智慧行安資訊平台系統船舶碰撞預警準確率。