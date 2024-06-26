還沒中午高雄飆39.8度高溫！2縣市「熱到發紫」 注意午後雷陣雨

還沒到中午時間，不過全台已經相當炎熱。根據中央氣象署觀測資料顯示，高雄市「高雄燈塔」測站今天上午10時14分出現39.8度極端高溫，其次是高雄市橋頭測站36.2度、高雄市路竹測站35.9度。

未來1周天氣晴朗炎熱，有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員徐仲毅表示，要特別注意的是，第一是氣溫比較高，要多補充水分，預防熱傷害；第二是午後雷陣雨，甚至降雨持續到晚上，山區活動注意突如其來的雨勢、雷擊、強陣風。

徐仲毅表示，目前滯留鋒面從日本一直延伸到長江流域，到華南這一帶，顯示梅雨鋒面已經北抬到長江流域。台灣附近受到太平洋高壓勢力的影響，所以是晴朗炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態。

這樣的天氣型態，徐仲毅表示，溫度會比較高，過去這幾天高溫炎熱，尤其今明兩天相對來說比較高，普遍高溫來到32至35度。今天西半部高溫可以來到36度，甚至南部37度高溫發生的機會，溫度相當高；東半部32至34度之間，花東縱谷溫度可能比較高。

未來降雨趨勢可分3個階段，徐仲毅表示，未來1周要特別注意午後雷陣雨，和太平洋高壓強度、盛行風向不同有所改變。第一個階段是周五之前，因為環境風場比較盛行東南風的關係，所以中南部地區、桃園以北的平地，比較好發午後雷陣雨，大雨區域會比較集中在山區。

徐仲毅表示，第二階段是周六至下周一，環境風場漸漸變成南風到西南風，原因就是高壓稍微東退，所以各地山區、接近山區平地慎防午後雷陣雨。第三階段到了下周二，環境風場漸漸轉為東南風，午後雷陣雨區域轉為中部以北、山區、接近山區的平地。

除此之外，徐仲毅表示，周五之前東南部和恆春半島，留意熱對流自海面移入，有局部降雨現象，不限於午後。周六至下周一，中南部偶爾會有零星下雨現象。下周二之後，東南部、恆春半島留意熱對流。今天高屏沿海有較強陣風。