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一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

聯合新聞網／ 綜合報導
台中長安醫院提醒，咳嗽也有可能是其他健康問題的徵兆，如果咳嗽持續超過8週，並且合併症狀，要立即就醫。 圖／ingimage
台中長安醫院提醒，咳嗽也有可能是其他健康問題的徵兆，如果咳嗽持續超過8週，並且合併症狀，要立即就醫。 圖／ingimage

新冠和流感處於流行期，身邊有不少人中鏢，一堆人咳嗽不停。台中長安醫院臉書粉專提醒大家，咳嗽也有可能是其他健康問題的徵兆，如果咳嗽持續超過8週，並且合併症狀，要立即就醫。

長安醫院發文提醒，咳嗽的病人占了胸腔科門診的40％，依據咳嗽的時間，可以分成三類，分別是急性咳嗽、亞急性咳嗽、慢性咳嗽。

其中急性咳嗽症狀持續不到三週，最常見的原因是急性呼吸道感染，亞急性咳嗽的症狀持續三至八週，通常是呼吸道感染後未完全恢復。研究顯示，近一半的亞急性咳嗽不需特殊治療即可自行恢復。

最後就是慢性咳嗽，症狀會持續超過八週常見病因包括鼻涕倒流、氣喘和胃食道逆流。慢性咳嗽較常見於女性，因女性的咳嗽反射敏感性較高。

長安醫院警告，如果咳嗽持續超過8週，建議接受胸部X光檢查，若還合併症狀，如呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃色或綠色粘液、咳嗽加重或持續超過10天請立即就醫。

咳嗽 新冠肺炎 流感

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