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小心「梅雨型中暑」！留意身體3徵兆 日醫：濕度高更要補充水分

聯合新聞網／ 綜合報導
梅雨季天氣炎熱濕度又高，增加中暑的風險。圖／Ingimage
梅雨季天氣炎熱濕度又高，增加中暑的風險。圖／Ingimage

日本各地近來處於梅雨時期，隨著天氣炎熱、氣溫變得潮濕，也讓越來越多人出現「梅雨型中暑」的現象。專家特別解說在梅雨期間，會因為哪些原因，導致中暑的風險上升。

根據日本媒體「日本電視台」報導，24日當天東京都內，就有57人因為中暑送醫，是今年以來單日最多。而以去年數據來講，6月初全國的中暑人數還不到1000人，但是到了6月下旬的梅雨季節後，中暑人數就一口氣飆破3000人。

在號稱「日本第一炎熱的市鎮」埼玉熊谷市任職的醫師藤永剛指出，首先梅雨季的出現，代表天氣即將變得炎熱，但身體一時調適不過來，就可能會中暑。再者，人體會透過流汗的方式來降溫，但因為梅雨季節比較潮濕，讓汗水難以蒸發，就像是梅雨季的衣服不好曬乾一樣，進而增加中暑風險。

最後，還需要注意「隱性脫水」的情形。由於梅雨季節濕度高，不容易感覺到口渴，反而容易產生水分不足的現象。隱性脫水的特徵包括嘴巴變黏、嘴唇變乾燥、尿色變濃、舌頭變得紅黑等等。

要防止脫水現象，就要適時補充水分、礦物質，例如至少在早上起床、洗澡前和睡覺前，都喝200cc左右的水，並不是等到口渴時才喝。熱的時候最好1小時喝100cc。室內溫度則儘量保持在28度左右，濕度則控制在40％到60％之間，才是比較保險的做法。

中暑 日本 梅雨

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