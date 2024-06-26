引進印度移工 勞長：初期不超過1000人、直聘採新作法

立法院社福及衛環委員會今審查「台印度勞工合作備忘錄」。關於印度移工的引進模式，勞動部長何佩珊表示，引進模式仍會直聘、仲介雙軌制，但直聘部分將嘗試推動新方式。她也提及，印度移工初期將採小規模試辦，以製造業為主，引進人數不會超過1000人。

台印度MOU第8條明定，除現有招募制度，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件，擴大適用直聘的工作內容。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良報告說明，勞動部將依立法院期待、民間呼籲意見，建立直接聘僱印度勞工資訊系統，便利雇主提出人力需求，並由印度招募及訓練勞工，提供勞工名單由雇主選任，及擴大運用政府服務及資源，協助採行直接聘僱之雇主引進印度勞工。

此外，也將建立優質仲介評選指標及程序，並由相關部會、學者專家及團體代表共同評選，擇定未有違規紀錄且能完善保障勞雇雙方權益優質仲介參與試辦，由雇主自其中擇定優質仲介委託辦理引進。

針對擴大直聘，立委陳昭姿質詢勞動部是否已建立單一窗口、選工機制？何佩珊強調，印度移工的引進會是雙軌並行，一方面擴大直聘，一方面選用優質仲介。她進一步說，目前直聘模式還在摸索中，將嘗試推動新方式，「這是一個全新的嘗試，跟國內（現行直聘）不一樣。」

陳昭姿追問是否參照韓國的政府對政府（Ｇ to G）直聘制度，建立SPAS系統處理選工、面試跟簽證等，台灣現在就差這個系統。何佩珊則說，必須先等MOU審查通過，才能往下走。

此外，針對立委林月琴詢問印度移工的引進人數，何佩珊說，初期將採小規模試辦，行業以製造業為主，人數不會超過1000人。