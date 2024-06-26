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引進印度移工 勞長：初期不超過1000人、直聘採新作法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今審查「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工暸解備忘錄」，勞動部長何佩珊詢答時說引進將直聘、仲介雙軌制，但直聘將嘗試新作法。記者葉冠妤/攝影
立法院社福及衛環委員會今審查「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工暸解備忘錄」，勞動部長何佩珊詢答時說引進將直聘、仲介雙軌制，但直聘將嘗試新作法。記者葉冠妤/攝影

立法院社福及衛環委員會今審查「台印度勞工合作備忘錄」。關於印度移工的引進模式，勞動部何佩珊表示，引進模式仍會直聘、仲介雙軌制，但直聘部分將嘗試推動新方式。她也提及，印度移工初期將採小規模試辦，以製造業為主，引進人數不會超過1000人。

台印度MOU第8條明定，除現有招募制度，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件，擴大適用直聘的工作內容。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良報告說明，勞動部將依立法院期待、民間呼籲意見，建立直接聘僱印度勞工資訊系統，便利雇主提出人力需求，並由印度招募及訓練勞工，提供勞工名單由雇主選任，及擴大運用政府服務及資源，協助採行直接聘僱之雇主引進印度勞工。

此外，也將建立優質仲介評選指標及程序，並由相關部會、學者專家及團體代表共同評選，擇定未有違規紀錄且能完善保障勞雇雙方權益優質仲介參與試辦，由雇主自其中擇定優質仲介委託辦理引進。

針對擴大直聘，立委陳昭姿質詢勞動部是否已建立單一窗口、選工機制？何佩珊強調，印度移工的引進會是雙軌並行，一方面擴大直聘，一方面選用優質仲介。她進一步說，目前直聘模式還在摸索中，將嘗試推動新方式，「這是一個全新的嘗試，跟國內（現行直聘）不一樣。」

陳昭姿追問是否參照韓國的政府對政府（Ｇ to G）直聘制度，建立SPAS系統處理選工、面試跟簽證等，台灣現在就差這個系統。何佩珊則說，必須先等MOU審查通過，才能往下走。

此外，針對立委林月琴詢問印度移工的引進人數，何佩珊說，初期將採小規模試辦，行業以製造業為主，人數不會超過1000人。

何佩珊 勞動部 印度

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