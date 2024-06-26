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進口蛋爭議…農業部認畜產會購蛋違反採購法 可追回倉儲運費50%補助款

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部致立委的111年度雞蛋進口查核報告指出，雖生鮮農漁產品進口不適用「政府採購法」，但由於冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「採購法」。圖為示意圖。本報資料照片
農業部致立委的111年度雞蛋進口查核報告指出，雖生鮮農漁產品進口不適用「政府採購法」，但由於冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「採購法」。圖為示意圖。本報資料照片

國會改革法」今天生效，專案進口蛋成在野黨團的首起調查事項，經農業部致立委的「中央畜產會辦理111年度雞蛋進口查核報告」指出，雖生鮮農漁產品進口不適用「政府採購法」，但由於冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，證實該部分已違反「採購法」，打臉農業部日前聲稱的政風調查無問題一說。農業部也說，將可追繳回50%補助款。

根據該查核報告指出，中央畜產會於111年度為穩定國內雞蛋供需，於該年度向農委會提出 「111年度雞蛋緊急謂度與產銷調節計畫 」， 該計畫（含2次追加）獲農委會核定補助1億7030萬元，有關採購進口生鮮帶殼雞蛋 ，由於進口雞蛋屬生鮮農漁產品，非屬「採購法」之採購標的，因此採購程序不適用「採購法」，但採購程序不適用「採購法者」未訂定內部採購標準化作業供內部各單位依循，而本案冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費補助金額分別為1165萬元及295萬元，且農委會採全額補助，該部分則未依「採購法」辦理。

農業部指出，有關進口採購採買生鮮雞蛋可不適用採購法，但冷藏倉儲租金及雞蛋櫃運費依採購法第4條第1項，仍需依政府採購法程序辦理，畜產會未依採購法辦理。此部分採購法似無明確之罰則規定，仍宜有補正措施，如以未符合補助規定，農業部可追繳回50%補助款。

農業部則再強調，中央畜產會辦理111年雞蛋進口事宜，已移台灣台北地檢署釐清，案件已處偵查階段。

不願具名貿易業者表示，生鮮食品的雞蛋依規定確實不適用「採購法」，但購買進口蛋的這些錢並不是只有雞蛋，也包含倉儲和運輸費用，因此不屬於雞蛋本身的費用就必須走「採購法」簽採購合約，農業部明明知道卻對外宣稱內部調查沒問題，匪夷所思。

國會改革 農業部 雞蛋

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