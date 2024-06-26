昨天還不是近期最熱 賈新興：初判最高溫出現在明天

連日高溫炎熱，昨天出現38.0度極端高溫，中央氣象署今天持續發布高溫資訊。近期是否還會更熱？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步研判最高溫出現在明天。

賈新興預估可能最高溫，他說，假設都是在雲量偏少的情況下，預報5895等高線和過去台北站出現高溫的比較，初步研判最高溫出現在明天。

根據他提供的台北觀測站歷史高溫紀錄資料，台北站2020年7月24日出現39.7度高溫，打破歷史以來最高溫紀錄。其次是2013年8月8日39.3度、2020年7月19日39.0度。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署今天上午發布高溫資訊，今天白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。