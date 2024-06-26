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新自強號出軌 台鐵檢討土石潛勢溪流加裝CCTV人工監控

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵229次新自強號列車21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌、9人受傷。記者王燕華／翻攝
台鐵229次新自強號列車21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌、9人受傷。記者王燕華／翻攝

台鐵229次新自強號列車本月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，行政院長卓榮泰視察時，要求交通部責令台鐵重新徹底有效檢測所有告警監測系統。台鐵公司今表示，已經強化土石流潛勢溪流監視及防範措施。

台鐵229次（EMU3000型自強號）21日下午行經崇德=和仁間K51+300西正線，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌，包含司機及8名乘客共9人受傷。台鐵承諾將在1個月內增設土石溢流告警系統及CCTV人工監控。

台鐵表示，本路段有發生過落實入侵軌道的範圍（K51+405~530），西正線已設置明隧道防範落石，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，而東正線則設置落石告警系統。

台鐵指出，這次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋的橋上，該地點沒有落石紀錄，因此未設置落石告警系統。

台鐵說明，所提監視器為一具輔助攝影機，其功能並非看落石，而是在有水情時觀察大清水溪水位，其畫面非固定長時顯示於監控台上。

依花蓮工務段規定，當降雨量達預警值時，監控台即應調出畫面監視；復查當時1小時累積雨量僅1.0mm，遠低於預警值20 mm，因此監控台未調出該畫面。

台鐵表示，目前已針對此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，進行詳查，以釐清相關責任。

台鐵表示，目前已規定，不論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，加裝攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情立予防範。

台鐵229次新自強號昨天下午在花蓮縣和仁隧道發生出軌事故，肇因土石流。事故地點示意圖。圖／台鐵公司提供
台鐵229次新自強號昨天下午在花蓮縣和仁隧道發生出軌事故，肇因土石流。事故地點示意圖。圖／台鐵公司提供

台鐵 落石 雨量

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