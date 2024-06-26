台女飛帛琉受辱！遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

炎炎夏日來到，喜歡潛水的民眾開始出沒各大潛點，除台灣有很多熱門的潛點外，也有人會選擇到國外體驗。最近有一名女子控訴，日前到帛琉時遇到了強硬海關，已經過安檢沒問題卻又被帶進小房間，甚至還要求「脫去全身衣物」檢查私密部位，讓她嚇傻並且投訴外交部。

根據「鏡週刊」報導，一名李姓女子本月17日到度假勝地帛琉遊玩，在機場辦理出關手續時，突然被海關叫去檢查行李，確認沒異常後，又有兩位海關把她帶去小房間，並且要求她「脫光檢查」。

李小姐表示，當下她有表示不願意，認為這樣很屈辱，而且自己沒有做錯任何事，後來聽到海關拒絕要求，甚至要求檢查肛門及陰道，她為了趕快離開，只能乖乖配合，心情上很難過，最後更是哭著走出房間。

我國駐帛琉大使館事後也到飯店了解過程，研判因為上個月有陸籍女子下飛機後將毒品藏在私密部位，才導致帛琉海關加強安檢。外交部副發言人蕭光偉表示，如果國人到帛琉有遇到不平等待遇時，可請邊境管理官員聯絡我國大使館，駐館將在不牴觸當地法令範圍內提供必要協助。