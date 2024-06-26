12縣市防高溫 高屏有機會達38度
氣象署今天發布12縣市高溫資訊，其中高屏地區有機會出現38度以上高溫；西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫。
中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天白天屏東縣為紅色燈號，有連續3天攝氏38度以上的機率；高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續3天36度以上的機率；桃園市、嘉義市為黃色燈號，高溫有機會達36度以上。
氣象署提醒，今天白天東半部高溫約32至34度，西半部普遍可以來到36度左右，局部近山區或河谷處及大台北盆地甚至可能達到37度左右的高溫，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。
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