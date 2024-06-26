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太平洋高壓偏強高溫炎熱 賈新興：下周五前注意午後雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周五，午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。本報資料照片
明天至周五，午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。本報資料照片

今天依舊高溫炎熱，有午後雷陣雨的天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，要注意防曬、補充水分；周五前太平洋高壓偏強，之後北抬。

降雨趨勢，賈新興表示，明天至周五，午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。周日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一清晨，台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投彰化以北有局部短暫陣雨，南部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周二午後，南投、彰化以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區及花東山區亦有零星短暫雨。下周三至下周四，清晨恆春半島沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及花東有局部短暫雨，北部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周五午後，嘉義以南有局部短暫雨，山區亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

此外，賈新興表示，中國長江中下游、長江流域以北、韓國及日本九州四國一帶，梅雨影響、留意暴雨。

嘉義 宜蘭 賈新興

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