太平洋高壓偏強高溫炎熱 賈新興：下周五前注意午後雨
今天依舊高溫炎熱，有午後雷陣雨的天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，要注意防曬、補充水分；周五前太平洋高壓偏強，之後北抬。
降雨趨勢，賈新興表示，明天至周五，午後台南以北有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。周日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周一清晨，台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投彰化以北有局部短暫陣雨，南部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周二午後，南投、彰化以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區及花東山區亦有零星短暫雨。下周三至下周四，清晨恆春半島沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及花東有局部短暫雨，北部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。下周五午後，嘉義以南有局部短暫雨，山區亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
此外，賈新興表示，中國長江中下游、長江流域以北、韓國及日本九州四國一帶，梅雨影響、留意暴雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言