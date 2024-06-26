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高溫炎熱有午後雷陣雨 周五起降雨規模再度擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高溫天氣型態不變，沒有下雨時相當炎熱，普遍35-36度高溫，戶外長時間活動防曬及多喝水，避免熱傷害。記者侯永全／攝影
高溫天氣型態不變，沒有下雨時相當炎熱，普遍35-36度高溫，戶外長時間活動防曬及多喝水，避免熱傷害。記者侯永全／攝影

昨天午後仍有旺盛的熱對流雲系發展，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於環境風向稍偏東南風一些，降雨熱區便往台灣西側偏移，預估今天環境風向大致不變，仍然是午後雷陣雨天氣。

太平洋高壓勢力開始增強，歐宗學表示，整體的降雨規模有縮減的趨勢，影響範圍縮小、轉山區附近為主，雨量也有減少趨勢，但還是會有局部短時強降雨機會。高溫天氣型態不變，沒有下雨時相當炎熱，普遍35-36度高溫，戶外長時間活動防曬及多喝水，避免熱傷害。

明天高壓勢力持續增強，午後雷陣雨的範圍持續縮減、限縮在山區附近，歐宗學表示，除此之外，迎風面的東南部地區仍有局部短暫陣雨機會。

歐宗學表示，周五到周六太平洋高壓勢力再度減弱，環境風向由東南風逐漸轉為偏南風，迎風面南部偶有短暫陣雨，各地午後短暫陣雨或雷雨，降雨規模有再度擴大趨勢，可能影響中北部平地。

周日進一步轉為西南風環境，水氣較多，歐宗學表示，迎風面中南部地區可能有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，早晚時段發生機率較高，午後各地有熱對流雲系發展帶來雷陣雨，類似的天氣型態持續到下周一。

歐宗學表示，後續台灣仍受太平洋高壓勢力邊緣影響，環境風向逐漸轉為東南至偏東風，維持午後雷陣雨天氣，但降雨熱區往西半部偏移，大台北、東半部地區受影響的程度逐漸降低。預報有不確定性，要持續觀察，短期仍是高溫及午後雷陣雨的天氣型態為主。

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