本周天氣「超級熱」 氣象署：今天還會更熱 尤其2縣市

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號。

中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，太平洋高壓影響，各地持續悶熱。昨天普遍高溫都來到34到36度，甚至局部地區來到38度，熱慘了。接下來幾天仍受太平洋高壓影響，各地繼續熱，尤其高屏內陸會更熱一些。

「報天氣 - 中央氣象署」表示，高屏地區普遍36度，局部可能達38度以上。其他地區預計33到35度左右，尤其在近山區河谷、大台北盆地、花蓮縱谷感受更熱。民眾外出要注意防曬，並多補充水份；盡量避免長時間在戶外活動，以預防中暑或熱傷害。午後山區局部大雷雨，前往山區活動留意天氣變化。