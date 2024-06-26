晴朗炎熱上看38度極端高溫 吳德榮：午後慎防大雷雨致災

連日天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35至38度，北部（台北士林區）37.3度，中部（雲林斗南鎮）36.9度，南部（屏東春日鄉）38.0度，東部（台東太麻里鄉）35.4度；午後有局部大雷雨，並有豪雨發生。

今晨台灣大致晴朗，吳德榮表示，台灣海峽有高空卷雲，巴士海峽及東南部有零星回波移入，各地尚無降雨；平地最低氣溫約在23至25度。

今天至下周二滯留鋒在華南至長江流域一帶南北徘徊，吳德榮表示，台灣在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗、高溫炎熱，最高氣溫常達36至38度，要防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部23至38度，中部23至38度，南部25至38度，東部23至36度。

吳德榮表示，過去1周以來，台灣在太平洋高壓西側，由於其沉降作用，不足以完全壓制午後對流，所以每天皆有局部大雷雨發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

他說，今天至下周二台灣仍在太平洋高壓西側、午後近山區因大氣潛在不穩定度釋放，有對流發展，常擴展至其鄰近平地及部分山區，應注意局部大雷雨的威脅，如雷擊、強風、瞬間大雨，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流。