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反聖嬰發展…今年夏天恐更熱 下半年颱風估2到4個

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
近期天氣高溫炎熱，各地頻傳破卅八度高溫。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
近期天氣高溫炎熱，各地頻傳破卅八度高溫。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

近日頻傳高溫警訊，全台熱成燒蕃薯，包括屏東、台北社子島等地，都飆出卅八度以上高溫。氣象署表示，目前熱帶太平洋東部海溫持續下降，反聖嬰現象有發展的趨勢，根據歷史統計資料，今年可能為反聖嬰發展年，台灣夏季可能更加炎熱，預估今年七至九月，台灣氣溫偏高至正常的機率較大。

氣象署十一個人工平地氣象站統計顯示，過去十年，六月平均氣溫為廿八點六度，平均最高溫為卅二點三度，最低溫為廿五點八度。但近期各地頻傳破卅八度高溫，昨天最高溫落在屏東長治鄉卅八點一度，以及春日鄉卅八度。

氣象署簡任技正伍婉華說，各地出現高溫與局部地區建設有關，在全球暖化下，以台灣來說，若是海風不易到達之處，加上天氣狀況晴朗，就容易出現高溫，且台灣夜間、清晨低溫已較過往來得高，基礎點溫度已高，加上白天陽光照射及都市效應，就會出現局部高溫。

氣象預報中心主任陳怡良也說，今年因梅雨鋒面影響時間不長，總累積雨量相較於同期偏少，統計自六月廿三日，今年梅雨季至今，雨量為一九五○年以來同期第五少雨。

陳怡良表示，去年是聖嬰年，今年有可能為反聖嬰發展年，歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年，台灣夏季可能更加炎熱。

陳怡良說，聖嬰年轉為反聖嬰年的特徵就是東亞環流與氣候值相比，容易有反氣旋環流，通常反映有高壓，以台灣特徵來講，溫度沒有顯著變化，但降雨部分，南部有偏濕的情況。

陳怡良說，今年至目前，西北太平洋僅有兩個颱風生成，較氣候平均值四點三個少；以統計模式預測，一般來說，接近台灣的颱風以三至五個機率最高。不過受反聖嬰年發展的影響，預估六至十一月颱風生成總數將略少於正常年，約二至四個，不過生成位置會較靠近台灣，約鄰近台灣三百公里內。

台灣近10年6月均溫 製表／生活中心、國際中心
台灣近10年6月均溫 製表／生活中心、國際中心

反聖嬰 氣溫 颱風 高溫

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