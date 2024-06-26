聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／玻璃罐放涼拌菜 保鮮味、增食欲

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
涼拌菜以玻璃瓶盛裝，既能保有食物鮮味，也能提振食欲。圖／丁綉慧提供
涼拌菜以玻璃瓶盛裝，既能保有食物鮮味，也能提振食欲。圖／丁綉慧提供

台灣夏季長達數月，高溫炎熱潮濕、食物保存不易，採買蔬果後，若能趁著食材新觧之際利用鹽、糖、醋製作涼菜，以玻璃瓶盛裝，既能保有食物鮮味，也能提振食欲、開胃消暑、增添餐食風味，啟動涼夏透心涼的安心吃模式。

嫩薑、洋蔥、蘿蔔、蕪菁、豆薯、南瓜、土芒果、小番茄等，仔細清洗後瀝乾水分，視食材特性去皮筋膜、切薄片或刨絲，較易軟化入味，輕撒薄鹽略抓醃至出水，熱水稍微汆燙殺青去澀味，再依個人喜好拌砂糖、果醋，裝填至已殺菌乾燥的玻璃罐中，頂層以冰糖封填、瓶蓋旋緊倒扣，會自然呈現真空狀態，靜置常溫約半日，就可放入冰箱冷藏。

約略一天後，冰糖融入食材即可開蓋佐餐食，心涼脾透開、化解夏日的溽暑窒悶，三日內為最佳賞味期，冷藏可保存約半個月。

梅子、鳳梨、金桔、檸檬、蜂蜜、辣椒、百香果、紅酒、橄欖油、蒜茸、香油等，可依喜好取適量和食材一起裝罐，或食用時再酌量搭配，就能迸發新奇美好的鮮甜滋味，勾引出不同層次的酸香甜辣風采。

繽紛涼菜不僅是食物保存良方，搭配大魚大肉的餐食也能去油解膩無負擔，以玻璃罐對酸、油、鹹耐受度較佳，放置冰箱時，內容物和份量一目了然，自己動手或許較為麻煩，只要熟悉要領訣竅，就能掌握食品安全，一舉數得。

冰箱 洋蔥 食材

延伸閱讀

歷年媒合率逾5成 雲林就業徵才博覽會周六登場提供2千職缺

連線訪問／傑瑞米拍「大熊餐廳3」超焦慮 笑認逃出冰箱

台南冰箱懸空拉上4樓頂 工人竟空手拉繩索…網驚好嚇人

冰箱塞越滿越窮？毒理專家揭3地雷：媽媽癌症是省出來的 NG食物保存你中幾項

相關新聞

全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

本土新冠疫情嚴峻，上周新增八一七例併發症（住院）通報，比前一周的六二四例上升三成一，如以中重度確診者占比百分之二粗估，全...

「新冠燒起來了」 醫批缺藥：官員別離第一線那麼遠

以往呼吸道病毒高峰期通常出現在冬季，但今年卻異常，酷夏進入新冠流行期，胸腔內科醫師蘇一峰昨在臉書貼文，「新冠燒起來了」，...

隔離病房爆滿 幼兒新冠接種率僅5%

酷夏高溫，新冠病毒理應銷聲匿跡，但這波疫情卻來得突然，住院病例數連五周上升，公衛專家何美鄉提醒，四至六個月大的嬰兒因少了...

反聖嬰發展…今年夏天恐更熱 下半年颱風估2到4個

近日頻傳高溫警訊，全台熱成燒蕃薯，包括屏東、台北社子島等地，都飆出卅八度以上高溫。氣象署表示，目前熱帶太平洋東部海溫持續...

台灣髖部骨折亞洲第一 地方推骨鬆早篩

骨質疏鬆症（簡稱骨鬆）是全球第二大的慢性病，且隨著年紀愈大發生機會愈高，據調查，台灣五十歲以上女性，每三人就有一人。經濟...

骨折前治療效果佳 醫盼放寬骨鬆健保給付

骨鬆篩檢，治療不嫌晚！台大雲林分院與國衛院的調查結果顯示，社區長輩經過兩年的多專科介入照護後，可減少三成的跌倒率、以骨鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。