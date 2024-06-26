健康你我他／玻璃罐放涼拌菜 保鮮味、增食欲

台灣夏季長達數月，高溫炎熱潮濕、食物保存不易，採買蔬果後，若能趁著食材新觧之際利用鹽、糖、醋製作涼菜，以玻璃瓶盛裝，既能保有食物鮮味，也能提振食欲、開胃消暑、增添餐食風味，啟動涼夏透心涼的安心吃模式。

嫩薑、洋蔥、蘿蔔、蕪菁、豆薯、南瓜、土芒果、小番茄等，仔細清洗後瀝乾水分，視食材特性去皮筋膜、切薄片或刨絲，較易軟化入味，輕撒薄鹽略抓醃至出水，熱水稍微汆燙殺青去澀味，再依個人喜好拌砂糖、果醋，裝填至已殺菌乾燥的玻璃罐中，頂層以冰糖封填、瓶蓋旋緊倒扣，會自然呈現真空狀態，靜置常溫約半日，就可放入冰箱冷藏。

約略一天後，冰糖融入食材即可開蓋佐餐食，心涼脾透開、化解夏日的溽暑窒悶，三日內為最佳賞味期，冷藏可保存約半個月。

梅子、鳳梨、金桔、檸檬、蜂蜜、辣椒、百香果、紅酒、橄欖油、蒜茸、香油等，可依喜好取適量和食材一起裝罐，或食用時再酌量搭配，就能迸發新奇美好的鮮甜滋味，勾引出不同層次的酸香甜辣風采。

繽紛涼菜不僅是食物保存良方，搭配大魚大肉的餐食也能去油解膩無負擔，以玻璃罐對酸、油、鹹耐受度較佳，放置冰箱時，內容物和份量一目了然，自己動手或許較為麻煩，只要熟悉要領訣竅，就能掌握食品安全，一舉數得。